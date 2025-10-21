Multas, politización y fronteras invisibles: el puerto ganadero que enfrenta a Asturias y León en una centenaria "guerra" de pastos

Pinos, el estratégico puerto ganadero que el Ayuntamiento de Mieres adquirió en agosto de 1926 para dar cobijo en verano a su cabaña ganadera, se ha convertido en un permanente foco de conflictos entre vecinos leoneses y asturianos.

Las desavenencias por los derechos de uso se acentuaron en 2012, cuando Babia pidió la expropiación del monte y Mieres planteó su anexión territorial a Asturias. Los gobiernos regionales de ambos territorios dejaron entonces claro que la única salida posible era el entendimiento, rechazando los planteamientos más radicales.

La temporada de pastos que ahora llega a su fin ha demostrado que la disputa, lejos de apaciguarse, se intensifica cada año.

Un conflicto judicial que paraliza los pastos

El conflicto de competencias territoriales impide a Mieres, por mandato judicial, seguir tramitando los permisos que permitían a los ganaderos del concejo solicitar en León las “guías” de acceso a los pastos altos de Pinos.

Esta situación puso al sector ganadero al borde del colapso la pasada primavera. Sin embargo, una junta ganadera espontánea logró sortear el obstáculo. Unas 75 ganaderías —todas las principales— se desplazaron este verano a León, movilizando más de un millar de reses.

La clave fue el alquiler de un monte anexo a Pinos, llamado Los Hidalgos, donde pudieron pastar los animales.

Denuncias cruzadas y sanciones millonarias

El alquiler del monte evitó el colapso del sector, pero no detuvo la llamada “guerra de pastos”. Los ganaderos leoneses “bombardearon” con denuncias a los de Mieres durante el verano. Veintidós ganaderos asturianos fueron sancionados por “abandono” de reses. “Hay compañeros que deben afrontar multas de más de 8.000 euros. Es un abuso”, denuncia David Pérez Naya, ganadero turonés y portavoz de la junta mierense.

Vallado roto en el límite entre Pinos y Los Hidalgos. / David Montañés

La Junta de Castilla y León atribuye las sanciones a la falta de vigilancia y control sobre animales identificados en Pinos sin autorización. Por su parte, los ganaderos asturianos denunciaron ante la Guardia Civil la presencia de caballos leoneses en el monte alquilado, acusando a vecinos del entorno de romper los cierres para provocar denuncias. “Nosotros colocamos cierres, y ellos los rompieron para que nuestras vacas pasaran a Pinos y así poder multarnos”, aseguran los ganaderos mierenses.

Más de 30.000 euros en sanciones pendientes

Según datos de los propios ganaderos, en León se llegó a publicar que 500 reses de Mieres habían pasado a Pinos, aunque en realidad solo unas 80 cruzaron el puerto.

Vallado roto en el límite entre Pinos y Los Hidalgos. / LNE

Pese a ello, la Guardia Civil no identificó los caballos leoneses que invadieron Los Hidalgos, mientras que sí lo hizo con las vacas asturianas, según apunta la cabaña asturiana.

La junta ganadera mierense ha recurrido las sanciones, aunque reconocen que será difícil evitarlas: el conjunto supera los 30.000 euros.

Politización y falta de apoyo institucional

Los ganaderos asturianos denuncian que el conflicto está totalmente politizado. Afirman que sus homólogos leoneses cuentan con el respaldo de su Gobierno autonómico, mientras ellos se sienten abandonados.

Han contactado con todos los grupos con representación en la Junta General del Principado, sin grandes resultados: “IU, Vox y el PP no nos han respaldado; Foro ni siquiera nos atendió, y el Gobierno socialista nos dijo que no podía hacer nada”, lamenta Pérez Naya.

Reclaman un “apoyo institucional firme” y una mediación política que permita alcanzar una salida dialogada al conflicto.

Un verano tenso y un futuro incierto

Tras el tenso verano, los ganaderos de Mieres quieren volver legalmente a Pinos el próximo año. Recuerdan que el Ayuntamiento de Mieres es el legítimo propietario del puerto, como reconocen las sentencias, pese a la prohibición judicial de otorgar licencias de pasto. Mientras tanto, confían en que los recursos presentados prosperen. “Podemos demostrar que colocamos los cierres. No podemos estar 24 horas al día vigilando las vacas. Nos metieron caballos en nuestros pastos y, aun así, nosotros no denunciamos inicialmente”, lamentan.

La batalla judicial de Babia y Luna

El Consistorio de Mieres insiste en que ejerce sus derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. Sin embargo, la Federación de Entidades Locales Menores de Babia y Luna ha optado por la vía judicial, logrando importantes victorias.

Caballos de León pastando en Los Hidalgos. / LNE

Hace cinco años consiguieron cerrar la Casa Mieres, refugio que simbolizaba la presencia asturiana en Pinos.

El TSJ de Castilla y León advirtió en una reciente sentencia que la situación podría desembocar en una expropiación a favor del Ayuntamiento de San Emiliano.

Mieres se muestra tajante: “Somos los legítimos propietarios del puerto y defenderemos nuestros derechos en el marco del Estado de derecho”, afirman desde el Ayuntamiento.

Vacas asturianas en Los Hidalgos. / LNE

Cansados y sin soluciones a la vista, los ganaderos reconocen estar “hastiados”. Trabajan ya en una fórmula legal que les permita retornar a Pinos el próximo verano.

La alternativa, advierten, sería firmar la defunción de buena parte de la cabaña ganadera del concejo.