"Nun ye Halloween, ye Samaín": fiestas, talleres y circo "de miedo" en Mieres

Como ya es tradición en Mieres, con los últimos días de octubre llega el Samaín, -que no Halloween-, una cita que en los últimos años se ha convertido en un espacio de fiesta sobre todo para los más pequeños de la casa. “Nun ye Halloween, ye Samaín”, cuenta en Mieres con seis días de actividades en las que no faltan los talleres, los juegos, la música, pasacalles o espectáculos.

Programación

Los actos comenzarán el lunes 27 de octubre, en el Mieres Centru Cultural, con un taller "de decoración terrorífica". De las 17.00 a 18.15 será para peques de 3 a 5 años. Para los mayores de 6, de 18.30 a 19.45 horas.

El jueves día 30, en la plaza de Requejo, será la "jornada grande" del Samaín. A las 17.00 se celebrará el "pasacais fantasmal" hasta la plaza del Ayuntamiento. A continuación, cuentacuentos con Andrea Lobo y la Tía Ortiga (que en caso de lluvia será en la Casa de Cultura). A las 18.15 empezará la fiesta musical, con la Charanga Élite.

Al día siguiente, el viernes 31, también en Requejo, a las 17.30 horas habrá espectáculo de circo para público infantil y familiar a cargo de "Faciendo Ruíu". A las 18.15, más espectáculo con "Circo bajo el tejado" y a las 19.00, de nuevo "Faciendo ruíu". De 19.00 a 21.00 habrá animación musical con DJ.

El sábado 1 de noviembre, en Requejo, habrá animación infantil con DJ desde las 18.00. El domingo 2, en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 18.00, habrá música, una "jam terrorífica" con el grupo adolescente de improvisación musical, "¿A qué tienes mieu?".

El colofón al Samaín lo pondrán, el lunes 3, la Escuela de Xuegos Tracionales 6 Conceyos. Será en el patio del grupo escolar Aniceto Sela / Liceo Mierense, de 17.30 a 19.30 horas.

Origen celta

El Samaín, subrayan desde la concejalía de Juventud e Infancia (Nuria Rodríguez), es la festividad "de origen celta que conmemoraba el final de la época de las cosechas, y ensalzaba la llegada de la oscuridad". Ahora, esta fiesta es "sinónimo de diversión y actividades" para los chavales de Mieres.