Un otoño de película: San Martín levanta el telón de su festival de cine, con una veintena de cortometrajes a concurso
La inauguración será este viernes con la proyección del largometraje "Memorias de África"
Miguel Á. Gutiérrez
San Martín del Rey Aurelio vivirá un otoño de cine. El teatro municipal estrena este viernes, 24 de octubre, a las 19.00 horas, el IX Festival Internacional de Cortometrajes Cinesan, que se extenderá hasta el 15 de noviembre. Se trata de "un evento de referencia en el circuito cinematográfico nacional que proyectará una selección de los mejores trabajos en cortometrajes del panorama nacional y autonómico", señaló el gobierno local. La entrada es gratuita.
El festival arranca con el largometraje "Memorias de África" para seguir con las secciones temáticas de Halloween e Infantil como anticipo a las sesiones de cortos a concurso de las secciones oficial y asturianos. Entre la variedad de géneros "priman los dramas sobre temática social y las relaciones personales", destacó la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, en la presentación del evento, este martes, en el Ayuntamiento.
Sobre los cortos asturianos seleccionados a concurso, una docena, "tienen un alto nivel en todos los parámetros valorables y han ganado en creatividad respecto a otras ediciones", señaló la edil.
Jurado
En total se proyectará una veintena de cortometrajes, que han resultado de una selección de más de 700 obras de unos treinta países presentados a concurso, "cuyo cribado responde al jurado formado por el productor Jaime Gona; la profesora de Universidad experta en audiovisuales Emma González; y el director de cine Fernando Longoria, en colaboración con la Concejalía de Cultura".
En la gala de clausura se entregarán los premios al Mejor Corto Sección Oficial, Mejor Corto Sección Asturianos y Mejor Interpretación.
