La patronal de hostelería y turismo Otea pone en marcha una junta local en Lena

La patronal de hostelería y turismo de Asturias, Otea, ha puesto en marcha una nueva junta local en Lena para "reforzar su presencia" en el municipio. La creación de esta nueva junta, supone, a juicio de Fernando Corral, vicepresidente de Otea, “una muestra clara del dinamismo de la hostelería en este concejo y de la necesidad de trabajar de forma unida”. Desde Otea, aseguró, “ofrecemos todo nuestro apoyo y experiencia para potenciar la capacidad de actuación de estos profesionales”. La nueva junta, continuó Corral “se establece como un motor clave para la reactivación y potenciación del sector hostelero en Lena”.

Su objetivo principal será fomentar la unión entre los empresarios, facilitando la organización de eventos y jornadas gastronómicas “que pongan en valor la riqueza culinaria y los productos locales del concejo”. Se busca, además, “impulsar iniciativas que contribuyan a la mejora de Lena como destino turístico, aprovechando su singular entorno natural y su patrimonio cultural”. Con esta nueva estructura, Otea “se compromete a trabajar codo con codo con los hosteleros de Lena, aportando herramientas, formación y visibilidad para que el sector siga creciendo y consolidándose como un pilar fundamental del desarrollo económico y turístico del concejo”.

El la presentación de esta nueva sección de la patronal de hostelería en el concejo lenense contó con el respaldo de Gema Álvarez, alcaldesa de Lena, y Minerva Álvarez, concejala de Festejos, Comercio, Hostelería y Mujer. Por parte de Otea, asistieron Fernando Corral, vicepresidente de la asociación; Eva Coppen, gerente y Pablo Granda coordinador de proyectos, quienes mostraron su satisfacción por la acogida de la junta local.

En el transcurso del encuentro, se decidió que la nueva junta local de Lena estará inicialmente liderada por Tomás Fernández, del establecimiento “Bar Lovermú”, quien asume el reto con el respaldo de sus compañeros.

Establecimientos

La Junta Local de Otea en Lena quedó constituida por los siguientes establecimientos: Restaurante Sidrería El Reundu, Hotel Ruta De La Plata de Asturias, Hotel Santa Cristina, Bar Restaurante La Cava de los Cinco, Restaurante Sidrería El Valle, Bar Restaurante La Fragata, Restaurante Rincón de Mya, Café Restaurante Los Collacios, Café Tabú Coffe & Drinks, Bar La Gobeta, Restaurante Roble by Jairo Rodríguez, Restaurante Mesón Asturias y Bar Lovermú.