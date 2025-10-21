¿Quieres alquilar una antigua estación de tren para darle nuevos usos? Este municipio asturiano tiene dos disponibles

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto a disposición de instituciones y empresas privadas las antiguas estaciones de Sama y La Felguera que se han quedado sin servicio tras la entrada en funcionamiento del tramo soterrado de la línea Gijón-Laviana de la antigua Feve. En ambos casos, el organismo ferroviario ya oferta en su página web el alquiler de los inmuebles "en condiciones de arrendamiento especiales" para poner en marcha nuevos usos.

La apertura del falso túnel de Langreo supuso el estreno de dos nuevas estaciones para dar servicio a Sama (en la zona de Los Llerones) y a La Felguera (una instalación subterránea a la altura de Valnalón). Y la "jubilación" de las dos estaciones que dieron cobertura durante décadas a ambas poblaciones: la de Sama en la calle La Unión y la de La Felguera en el barrio de Vega.

Responsables del Adif indicaron que las dos estaciones que ya no prestan servicio ferroviario "se encuentran a disposición de instituciones, entidades sin ánimo de lucro o empresas para desarrollar proyectos sociales o empresariales, en el marco del programa 'Activos para el desarrollo' de Adif". Las mismas fuentes detallaron que el organismo ferroviario "aplica condiciones de arrendamiento especiales a emprendedores, empresas, cooperativas, autónomos, asociaciones, ONG y otras organizaciones sin ánimo de lucro, así como a instituciones locales, provinciales o autonómicas".

Descripción

En su web, el Adif expone que la antigua estación de ferrocarril de La Felguera consta de parcela con una superficie de 2.400 metros cuadrados y un edificio de 396 metros. La de Sama tiene una parcela con una superficie de 1.545 metros y un edificio de 156 metros cuadrados. En ambos casos, se ofertan en régimen de alquiler y se destaca que tienen un aprovechamiento "ideal para hostelería-turismo rural".

El programa 'Activos para el desarrollo', según el propio Adif, tiene como objetivo "impulsar la recuperación de activos inmobiliarios en desuso para su reutilización en proyectos sociales o empresariales, en colaboración con instituciones, entidades sin ánimo de lucro o empresas".

El programa, "ha tenido en cuenta, por un lado, el potencial que representan los inmuebles que han dejado de cumplir su función ferroviaria, generalmente antiguas estaciones, y, por otro, las necesidades y retos que tiene la sociedad, especialmente el desafío que representa el problema de la despoblación rural, al que se hace referencia generalmente como el fenómeno de la 'España vacía'".

Los factores que se tienen en cuenta al valorar las propuestas son la viabilidad técnico-económica del proyecto, el impacto social en el entorno (puestos de trabajo, atracción de recursos) y la naturaleza de la actividad y "aplicación de aspectos sociales y ambientales en la misma". "Si la propuesta es aceptada, se negociará el arrendamiento aplicando unas condiciones que faciliten la viabilidad del proyecto: alquiler a largo plazo, posibilidad de periodo de carencia, renta social mínima de acuerdo con el marco legal...", concluye el Adif.