Requejo, puerta de Mieres: el Ayuntamiento promociona la plaza sidrera en la entrada a la ciudad

El escanciador de la Plaza de Requejo, una de las imágenes más simbólicas y conocidas de Mieres, es protagonista del nuevo gran mural, ya prácticamente finalizado, ubicado en la pared del edificio de la entrada norte al casco urbano. De esta manera, Mieres promociona en la entrada a la villa desde la autopista A-66 la Plaza de Requejo, uno de los rincones sidreros más icónicos de Asturias y uno de los lugares más emblemáticos y representativos del municipio.

El escanciador, a gran tamaño, y el lema "Mieres va prestate" dan así la bienvenida a quienes llegan al casco urbano desde la autopista, "aprovechando un lugar tan visible para promocionar uno de nuestros espacios más reconocidos, lugar de encuentro, de tradición y fiesta", señalan desde el Ayuntamiento.

Inversión

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, destinó 15.000 euros a esta iniciativa. El proyecto, explicaron fuentes municipales, "ha permitido mejorar la imagen que se da a la entrada al casco urbano y aprovechar este espacio para la promoción turística del concejo".

"Antes de poner en marcha esta iniciativa se han mantenido reuniones con el movimiento social, los vecinos y vecinas de la zona y la propiedad del edificio para valorar propuestas para este nuevo gran mural que ya es una realidad", explicaron, destacando así la búsqueda de la participación ciudadana en este tipo de decisiones.

No es el único mural con el que cuenta el concejo de Mieres. Esta obra, que ha desarrollado el artista "Dolky" se suma a otras desarrolladas en los últimos años. "La nueva imagen se suma al mural de 'Las 6 de La Suiza' elaborado en La Villa; el mural inspirado en una fotografía de 1954 de público en la tradicional representación de títeres Chacolí en las fiestas de San Xuan en la esquina entre las calles Carreño Miranda y Doce de Octubre; o el lema "Somos presente" en el aparcamiento del Sinagua, impulsado a través de una jornada intergeneracional de participación ciudadana", finalizaron desde el gobierno local.