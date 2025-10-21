El Ridea organiza una visita cultural al Monsacro
El arqueólogo José Avelino Gutiérrez y el geólogo Luis Miguel Rodríguez, guiarán el domingo desde Los Llanos a los senderistas y el grupo Vestigia realizará una recreación histórica en el mayáu de las capillas
F. Delgado
El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y la asociación cultural "Amigos del Monsacro" en colaboración con el Ayuntamiento de Morcín, han organizado una ruta cultural guiada al Monsacro que se iniciará el próximo domingo 26 de octubre, a las 9.30 horas desde la localidad de Los Llanos, en La Foz de Morcín.
El recorrido será guiado por José Avelino Gutiérrez González, catedrático de arqueología; y Luis Miguel Rodríguez Terente; director del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, integrantes ambos del RIDEA. Las personas interesadas en participar en la jornada podrán inscribirse de forma gratuita hasta el próximo viernes llamando al teléfono 985.78.31.62 del Ayuntamiento de Morcín. Se recomienda llevar avituallamiento.
La gran novedad de esta edición será la recreación que interpretará el grupo de investigación histórica Vestigia en el mayáu de las capillas titulada "Al Montsacro, por la Ribera. Urracas, mujeres reinas" y que se comenzará a las 16 horas, tras la comida.
Esta jornada didáctica con las magistrales lecciones multidisciplinares impartidas por los catedráticos universitarios se enmarca dentro del programa "Conoce tu concejo, conoce tu comarca" impulsado por la asociación cultural Amigos del Monsacro y el RIDEA. La experiencia de campo culminará con las visitas a las capillas medievales construidas en la cima de la montaña y que datan del románico tardío.
