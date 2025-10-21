El subinspector Germán Martín, nuevo jefe de la Policía Local de Mieres

La Policía Local de Mieres tiene nuevo jefe tras la jubilación de Rafael Carramal. Se trata del subinspector Germán Alfredo Martín Carreño, que asumió el puesto hace un mes, y que desde entonces se encarga de dirigir la comisaría. Se trata de un veterano y experimentado policía, conocedor de la villa, de sus problemáticas y de sus necesidades, que afronta ahora una nueva responsabilidad dentro del cuerpo municipal.

Germán Martín (Mieres, 1967), llegó a la Policía Local mierense en el año 1989, cuando apenas tenía 22 años. Siempre estuvo destinado en labores "de calle", especialmente en todo lo relacionado con la Seguridad Ciudadana, donde desempeñó su carrera como agente. En el año 2021, lograba el ascenso a subinspector del cuerpo municipal. Ahora, cuatro años más tarde, le llega el turno de dirigir la comisaría de la Policía Local de Mieres, sustituyendo en el cargo al recientemente jubilado Rafael Carramal.

Confianza

El Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, evidenció la confianza de todo el equipo de Gobierno en el nuevo jefe del cuerpo municipal. "Germán es una persona que lleva mucho tiempo con nosotros, y que siempre ha sido un agente modélico en todos los sentidos", aseguraba el regidor. En el mismo sentido, agregó Álvarez que "tenemos plena confianza en él, sabemos que va a hacer una muy buena labor, y que vamos a trabajar codo con codo siempre pensando en lo mejor para los mierenses".

Germán Martín, uniformado, en su primer acto como jefe de la Policía Local. / A. Velasco

Germán Martín lleva un mes al frente de la comisaría y el primer acto público en el que se le pudo ver fue en el homenaje que desde el Ayuntamiento y los colegios del concejo le brindaron al agente tristemente fallecido José Manuel Fanjul. Allí, el nuevo jefe de la Policía Local ya estuvo en la mesa junto con el regidor y la hija del homenajeado. Un emotivo evento en el que todos los miembros del cuerpo municipal quisieron estar para darle una cálida despedida y mostrar su respeto y cariño hacia Fanjul.

Jubilación

Este nombramiento de Germán Martín se produce tras la jubilación del ya antiguo jefe de la Policía Local de Mieres, Rafael Carramal. Tras 40 años como agente, y los 10 últimos como responsable del cuerpo municipal, este policía dejaba el cargo de forma un tanto imprevista. Pese a haber cumplido ya la edad de jubilación, tanto el propio Carramal como el Ayuntamiento habían explorado vías para la continuidad en el cargo durante al menos un año. Sin embargo, los trámites burocráticos no llegaron a tiempo, y a mediados de septiembre, dejaba el cargo que ahora asume Martín.