Charlas, talleres, cine, teatro y música: Langreo celebra su Semana de las Personas Mayores con un amplio programa de actividades gratuitas

El Ayuntamiento de Langreo organizará, del 27 al 30 de octubre, la I Semana de las Personas Mayores, cuyo objetivo principal "es combatir la soledad no deseada y promover espacios de convivencia activa, cultura y deporte adaptado", señaló el gobierno local. La programación incluye "charlas, talleres, cine, teatro y música, con actividades gratuitas en distintos espacios del municipio".

La semana se inaugurará el lunes 27 de octubre en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, con el acto de presentación a cargo del concejal de Derechos Sociales, Cuidados y Equidad, David Fernández Rodríguez, seguido de la charla "Enrédate, red social contra la soledad no deseada", impartida por responsables de Cruz Roja.

Fernández señaló que "la soledad no deseada es uno de los grandes objetivos de los servicios sociales y así lo traslada también la Dirección General de Derechos Sociales y Cuidados. Todos estos proyectos, que se hacen con el Consejo de Mayores, están destinados a que las personas convivan, compartan vivencias y se acompañen mutuamente, construyendo comunidad y generando oportunidades culturales y deportivas".

Entre las actividades más novedosas, destaca la presentación del proyecto deportivo "Fútbol Andando", el martes 28 de octubre en el Cine Felgueroso de Sama. Se trata de una modalidad promovida por la Federación Española de Fútbol que cuenta con un reglamento propio donde está prohibido correr, "lo que permite que las personas mayores practiquen deporte sin riesgo de lesiones, fomentando el ejercicio físico, la socialización y la diversión en equipo", indicaron los responsables municipales.

La programación también reserva un espacio especial al teatro, con el taller de creación teatral "Así soy yo", que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas. Este taller culminará con un espectáculo de monólogos, interpretado por las propias personas mayores participantes, el jueves 30 a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Sama. La jornada concluirá con un concierto del Coro del Centro Social de Sama y un vino español.

También se desarrollarán talleres prácticos para solicitar y gestionar la tarjeta de transporte desde el móvil, con plazas limitadas, y una charla sobre la soledad no deseada en las personas mayores, a cargo de José Antonio Labra, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la participación, con inscripción previa en los Centros Sociales de Personas Mayores de Sama y La Felguera.

Participación

"Queremos hacer un llamamiento a la participación", destacó Fernández. "Las actividades que se van a desarrollar son muy interesantes y en el caso, por ejemplo, de José Antonio Labra sabemos que la ponencia va a ser muy participativa". Por su parte, Primitivo López y Arcadio García, secretario y vicesecretario del consejo de Mayores, destacaron la importancia que tienen estas actividades para las personas mayores. García apuntó a la necesidad de participar más activamente: "Hay que rejuvenecer esto y renovar con gente nueva que venga a hacer cosas y a trabajar"