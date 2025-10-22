Compras en Dubái y Abu Dhabi: Así estafaron miles de euros a una menor de Langreo

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Langreo ha condenado a una entidad bancaria asturiana a devolver a una menor el dinero de varias compras realizadas fraudulentamente en internet con su tarjeta de crédito.

En marzo de 2023 la chica, de 14 años de edad y vecina de Langreo, abrió una cuenta bancaria con su madre como tutora legal. Esa cuenta llevaba asociada una tarjeta de crédito que no estaba habilitada para compras por internet. Días después, según detalla la sentencia, madre e hija acudieron de nuevo al banco para modificar los datos de contacto del contrato y en ese nuevo documento se añadió el número de teléfono de la menor, lo que no permitía en ningún caso las compras por internet. Esa opción se activó tiempo después, en julio de 2024.

“Con fecha de 18 de julio de 2024, a las 14.32.15 horas se procedió desde el teléfono de la menor a dar de alta la tarjeta en Apple pay”, detalla la sentencia, que explica que “desde el día 4 de octubre de 2024 hasta el día 7 de octubre de 2024 se produjeron varias compras y pagos por Apple pay por importe total de 2.130, 66 euros”. El 26 de octubre se intentaron hacer más cargos pero la entidad bancaria bloqueó la tarjeta. Fue después, cuando llegó un extracto bancario por correo postal, cuando la joven y su madre se dieron cuenta de que la menor había sido víctima de un fraude.

“Ellas no utilizan la banca online”, explica la abogada Lucía Menéndez Carbajal, que defendió los intereses de la menor y su madre. “Cuando recibieron ese extracto acudieron al banco y les dieron que no se hacían cargo de esas compras”.

La letrada, que ahora ha ganado el juicio a la entidad bancaria (Caja Rural), explica que el estafador se hizo de algún modo con los datos de la tarjeta de la niña, el número, la fecha de caducidad y el código de verificación, y la dio de alta en el sistema de pago de Apple. A partir de ahí se registraron compras en Alemania, Dubái o Abu Dhabi. “El banco lo detectó cuando llegaron un montón de cargos de importes pequeños, de 20 o 30 euros, con microsegundos de diferencia”. Fue ahí cuando se bloqueó la tarjeta.

La entidad no quiso hacerse cargo de esas compras y la madre y la hija interpusieron una demanda contra el banco que finalmente les ha tenido que devolver el dinero más los intereses, además de hacerse cargo de las costas procesales.

“En un caso de estafa la culpa es del banco salvo que se pruebe que ha habido una negligencia grave por parte del consumidor y eso es algo que tiene que probar el banco”, subraya Menéndez Carbajal.

Contra la sentencia no cabe recurso por parte de la entidad bancaria al tratarse de una cuantía inferior a 3.000 euros.