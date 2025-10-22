Convocado el premio "Zurrón de Redes" y el concurso fotográfico "Otoño en Redes"

La asociación Redes Natural, que agrupa a los empresarios del parque que engloba los concejos de Caso y Sobrescobio, ha convocado la sexta edición del premio “Zurrón de Redes” y el segundo concurso de fotografía “Otoño en Redes”.

El “Zurrón de Redes” busca “valorar y dar proyección a aquellas iniciativas que favorezcan la divulgación del Parque Natural de Redes, fomenten su sostenibilidad y promuevan el respeto por el entorno natural”.

El premio “Zurrón de Redes”, persigue el reconocimiento público de personas, pueblos, organizaciones o instituciones destacadas por acciones que hayan contribuido a la puesta en valor del Parque Natural de Redes, realizado una labor de promoción y desarrollo sostenible del medio rural y natural, potenciando su tejido productivo o contribuyan a la conservación de los recursos naturales y los modos de vida y oficios tradicionales.

El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta las 23.59 horas del 15 de noviembre de 2025. El ganador recibirá como premio un zurrón elaborado con piel de cabritu.

El zurrón era la tradicional “mochila” utilizada por pastores y vaqueros de Caso y Sobrescobio para llevar alimentos, leche y otros enseres en sus desplazamientos hacia la casería o cuando subían a les mayaes a atender el ganado.

En el Parque de Redes se elaboraba con la piel entera de un cabritu, rebecu o xatu. A diferencia de otros puntos de Asturias. Normalmente carecía de tapa, aunque solía estar rematado con un ribete de cuero en la parte superior de su abertura.

El zurrón simboliza así la unión entre el ser humano, los animales y el paisaje, y condensa como pocos objetos la forma de vida ancestral de esta tierra, una herencia cultural que desde nuestra asociación deseamos mantener y proteger.

"Otoño en Redes"

Respecto al concurso de fotografía “Otoño en Redes”, las fotografías deberán ser subidas a Instagram con el hashtag #OtoñoenRedes y etiquetando como colaborador a @RedesNatural (de forma que se notifique la colaboración a la asociación y la pueda compartir). También hay que enviarlas por correo electrónico a Redesnatural@gmail.com antes de las 23.59 horas del 12 de noviembre de 2025.

Las fotografías deberán estar realizadas en los concejos de Caso o Sobrescobio y al enviarlas debe identificarse el lugar exacto donde fueron tomadas. Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por persona. El ganador se llevará un cheque de 100 euros para gastar en las empresas asociadas de Redes Natural y una mascota de Redes Natural, “Quecu el rebecu”. El segundo clasificado se llevará también a “Quecu el rebecu”.