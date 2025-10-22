El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica

Más de una treintena de operarios que desarrollan su trabajo en la térmica de La Pereda quedarán este jueves sin empleo en la central. Al menos, así lo denuncian los sindicatos, que afirman que "los trabajadores de mantenimiento de la térmica de la Pereda están sufriendo las consecuencias de la ineficacia y cerrazón de Hunosa para buscar una solución inmediata que evite quede desierto el contrato de mantenimiento de la instalación".

Desde UGT-FICA, federación en la que está el SOMA, señalan que "esta situación implica que 31 trabajadores que llevan más 30 años desarrollando eficazmente estas labores, vean como se vulneran sus derechos y se extingan sus puestos de trabajo este jueves 23 de octubre". Se da la circunstancia que el propio pliego de condiciones detalla que "durante el periodo de transformación en una central de biomasa y CSR resulta necesario contar con un servicio de mantenimiento que comprenda todos los trabajos detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como consecuencia de la ausencia de medios propios". Estos trabajadores pertenecen a la empresa Elecnor, que llevaba el mantenimiento de la central, y ahora no saben cuál será su destino, lo que les genera una enorme incertidumbre, máxime cuando algunos de ellos llevaban hasta tres décadas en su puesto.

La central apunta que "la inoperancia de Hunosa no solo está destruyendo empleo, sino que puede incurrir en el incumplimiento de las disposiciones legales, en tanto, la ausencia de mantenimientos supone un riesgo en el estado de conservación y funcionamiento de las instalaciones". Añaden que "estas deficiencias pueden afectar de manera grave a la seguridad y salud no solo del conjunto de los trabajadores de la térmica, sino también, para de los vecinos y vecinas de las localidades próximas a la central".

Por último, desde UGT-FICA exigieron al Gobierno del Principado "que medie y también exija a Hunosa y a la SEPI, que cumplan con los compromisos adquiridos para garantizar una transición justa asumiendo su responsabilidad para buscar una solución para la licitación inmediata del contrato, garantizando el mantenimiento del empleo, así como la seguridad y salud de trabajadores y vecinos".

Quejas

También desde las secciones sindicales de CSI y CNT en Hunosa, han denunciado este miércoles la situación, asegurando que "la intransigencia de la dirección de Energía y Desarrollo de Negocio, ante el enquistamiento de la licitación del contrato de mantenimiento de la central térmica de La Pereda", algo que afirman que tendrá consecuencias, ya que dicen que "pone en riesgo" el trabajo de 31 operarios.

Según relatan las centrales "en febrero se efectuó la licitación para el mantenimiento integral de la central térmica hasta que finalicen las obras de transformación a biomasa, quedando desierta debido al drástico recorte en el presupuesto a 1.400.000 euros". Destacan que "por ese presupuesto, ninguna empresa está dispuesta a entrar en la subasta licitadora, debido a que el coste mínimo para cubrir gastos y los trabajadores subrogados, estaría cercano a los dos millones de euros". "A pesar de sucederse hasta tres renovaciones con un coste total de más de medio millón de euros, la dirección de Hunosa no ha modificado el presupuesto", critican.

Además, CSI y CNT explican que "Hunosa no facilita la renovación del contrato de 31 trabajadores, muchos de ellos con la misma antigüedad que la central térmica". "Esta situación lleva a dejar este jueves 23 de octubre a los trabajadores subcontratados en una situación de incertidumbre sobre su futuro y su situación laboral".

Por ello, las secciones sindicales de CSI y CNT exigen "una vez más la solución de esta problemática con el aumento del presupuesto que mantenga los empleos de los trabajadores". De igual forma, "piden el cese de la directora de Energía y Desarrollo de Negocio, pues que su intransigencia e incompetencia está perjudicando tanto a los trabajadores de Hunosa como de la subcontrata".

Hunosa

La hullera pública también quiso poner sobre la mesa su postura en torno al contrato de mantenimiento en la central de La Pereda. Hunosa aseguró que los trabajadores "no pertenecen a la plantilla de Hunosa, sino a la de la empresa Elecnor -compañía cotizada en bolsa-, que viene prestando el servicio de mantenimiento de la planta en los últimos años".

Además, la compañía estatal subrayó que "la central de La Pereda se encuentra sin actividad productiva desde enero por estar inmersa en un proceso de transformación al abandonar el carbón como combustible y convertirse en una planta de biomasa", y agregaron que "Hunosa prevé reanudar el contrato de mantenimiento adaptado a la nueva realidad de la instalación cuando avancen dichas obras de transformación y sea necesario licitar un nuevo contrato".

Por último, la empresa subrayó que "el proyecto de La Pereda, con una inversión de 55 millones de euros, prevé el mantenimiento de 50 empleos en la propia planta y la generación de al menos 200 con el desarrollo del sector forestal que propiciará la nueva realidad de la central".