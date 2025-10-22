Fallece a los 91 años Asunción Caballero García, hija de la cuenca de Turón en Gran Canaria

Asunción Caballero García nació en Turón el 10 de mayo de 1934, poco antes de que estallase la revolución de aquel año. Falleció 91 años después, en Gran Canaria, tras una vida que la llevó por toda España. Su padre recordaba cómo en la madrugada del 9 de octubre se había levantado para atender a su hija de meses, y entonces oyeron disparos de fusilamientos.

Antonio Caballero, el padre, había sido llevado a Turón, procedente de Quintana del Monte (León), siendo todavía un adolescente por su tío Gregorio Castaño, facultativo de Minas y Profesor de la emblemática Academia del Caminal. Allí conoció a la cuñada pequeña de su tío, que se convertiría después en su esposa y madre de sus tres hijas. Trabajó en las salas de máquinas del Pozu Santa Bárbara (hoy centro de referencia del arte moderno nacional, en La Rebaldana). Además, combinó este oficio con el de operador de proyección de cine y vendedor de aparatos de radio, que él mismo fabricaba. Era la época en que como el mismo decía “Turón era mucho Turón”. Antonio vivió 100 años y Asunción pasó largas temporadas con él, cuidándolo.

De niña, en Turón. / Cedida por la familia.

La familia materna procedía de Quirós (emparentados con San Melchor García Sampedro, decía la güela Balbina). La madre de Asunción, Flor, era una mujer inteligente y habilidosa que estuvo a punto de estudiar Magisterio y que deseaba que sus tres hijas estudiaran para poder valerse por sí mismas. Vivían en los cuarteles del barrio de San Francisco, en el portal número 5. Allí transcurrieron los primeros años de su vida.

La Guerra Civil la pasó junto a su madre y hermanas en Mioño (Santander), con sus tíos Gregorio y Balbina, que se habían trasladado allí por razones de trabajo. De las casas de sus tíos, un chalé de la Compañía Minera de Dícido de la que él era facultativo, fueron desalojados e instalados en unas oficinas donde murió su hermana Mari Flor por un sarampión.

Precisamente a Mioño regresaría cuando perdió a su madre en 1944, para vivir nuevamente con sus tíos. Asunción tenía tan solo nueve años. Pasó unos años en un internado de monjas francesas en Bilbao pero volvió periódicamente a Turón, durante las vacaciones, a su casa de San Francisco con su padre y hermana Maruja.

A los 23 años se casó con Manuel Mendizábal, directivo del Banco Vizcaya y comenzó su peregrinaje por distintos lugares de España. Residió en Haro, Pamplona, Albacete, La Coruña, San Sebastián y Denia, y en estos años va teniendo a sus cuatro hijos. Los últimos 20 años de su vida los pasa en Las Palmas de Gran Canaria, querida y cuidada por su hija Idoia y su familia. Fallecíó el 7 de octubre de 2025, a los 91 años. Siempre presumió de sus orígenes asturianos y de su vida en Turón. Sus recuerdos transitaban por la mina junto a los vagones llenos de carbón, orgullosa de ser del valle de Turón hasta el final de su vida.