El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad

Dos años después de que el pantano de Tanes recuperase la navegabilidad, ahora lo que necesita es más agua. Los embalses de las Cuencas, el complejo Tanes-Rioseco (en el Alto Nalón), y el de Los Alfilorios, en Morcín, apenas están al 56% de su capacidad, tal y como se especifica en el Boletín Hidrológico Semanal, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Unos datos que contrastan con los que se reflejaban el año pasado por estas fechas, cuando entre los tres pantanos sumaban casi el 85% de agua embalsada. El grifo de Asturias está medio vacío.

A nivel político, Foro Asturias ya ha alertado de la situación: su portavoz municipal en Caso, Emilia Calvo, denunció el grave problema del embalse de Tanes, "donde el nivel del agua ha descendido hasta dejar al descubierto el antiguo puente que quedó sumergido en 1979 con la construcción del pantano".

La realidad es que el conocido como grifo de Asturias, ya que de estos pantanos sale buena parte del agua que se bebe en el centro de la región, está en una situación preocupante. Los datos revelan que la acumulación de agua tanto en Rioseco (Sobrescobio), como especialmente en Tanes (Caso), se aleja mucho de otros ejercicios en estas mismas fechas. Un problema que no solo afecta a la comarca del Nalón, sino que también la del Caudal, con el embalse de Los Alfilorios (Morcín), también ve como sus reservas de agua han caído.

Cifras

En el caso del pantano de Tanes, actualmente hay embalsados 20 hectómetros cúbicos de agua de una capacidad total de 34, lo que quiere decir que está al 58,82 por ciento. Rioseco, con una capacidad muchísimo menos, de 4 hectómetros, tiene tres acumulados, y se sitúa al 75%. Entre ambos pantanos, suman un 60% de agua en sus reservas. Esta cifra dista mucho de lo que sucedía hace un año por estas fechas. En 2024, el embalse casi estaba al 88,23% con 30 de 34 hectómetros cúbicos, mientras que el coyán estaba al 100%. Entre ambos, rozaban el 90 por ciento de su capacidad conjunta el pasado ejercicio. Y en 2023, también había más agua que hoy. Tanes estaba al 82,35% mientras que Rioseco estaba al 75%.

El embalse de Los Alfilorios, en Morcín, en una foto de archivo. / Irma Collín

En Los Alfilorios, la situación es similar. A día de hoy, el pantano acumula 3 hectómetros cúbicos de los 8 que tiene como capacidad máxima, es decir que está al 37,5 por ciento. Situación idéntica a la que tenía en el año 2023. Sin embargo, en 2024, el estado del embalse morciniego era mucho mejor, con 5 hectómetros cúbicos en la reserva, es decir, el 62,5 por ciento de su capacidad total.

Críticas de Foro

Desde Foro Asturias ya han alertado de la complicada situación a través de su portavoz en Caso, Emilia Calvo, que hizo especial referencia a Tanes. "Hoy estamos paseando por lo que antes era el fondo del embalse y lo que debería estar bajo el agua", alertó, para agregar que "el pantano se ha convertido en un secarral". La concejala atribuye esta situación tanto a las circunstancias climáticas como a la nefasta gestión del Gobierno del Principado y del resto de organismos competentes en esta materia: "no se trata solo de la falta de lluvias; hablamos de una mala planificación y una gestión del agua ineficaz, que está provocando consecuencias visibles y preocupantes en nuestro concejo".

Emilia Calvo recordó la importancia estratégica del embalse de Tanes, que no solo abastece de agua potable a gran parte de la zona central de Asturias, sino que también desempeña una función energética fundamental. "El embalse de Tanes es clave para el suministro de agua y para la producción hidroeléctrica. Si no tenemos agua, poca energía vamos a tener… y vamos a tener que beber sidra, básicamente", ironizó la portavoz de Foro. Así, reclamó una serie de actuaciones para dar solución a este problema.

En este sentido, Calvo propuso una reducción de la generación hidroeléctrica: "cuando los embalses y ríos de la Cuenca Cantábrica, registran bajos niveles de agua, las compañías eléctricas están obligadas reducir o detener la producción eléctrica para preservar el agua para el abastecimiento de la población". Además, pidió una gestión coordinada, de forma que "la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, responsable de coordinar la gestión y la distribución del agua en la cuenca, debe implementar planes de sequía que incluyen la aplicación estricta de esta jerarquía".

Por último, Emilia Calvo mencionó la posibilidad de llevar a cabo restricciones específicas. "Es habitual que, antes de afectar al consumo humano, se impongan medidas como la prohibición de regar jardines, o llenar piscinas privadas entre otras", indicó.