Luis San Narciso, premio de la Academia del Cine: "Todo empezó en Mieres, en el teatro Capitol"

Luis San Narciso recibe este jueves 23 de octubre el homenaje de los suyos. El director de casting mierense recogerá el premio que le concede la Academia del Cine por toda su trayectoria. A apenas 48 horas del reconocimiento, San Narciso, mantenía una reunión con el equipo de la productora en la que trabaja, Media Pro Studio, y alguien recordó que se acercaba la entrega de premios, "hasta ese momento estaba tan pancho pero todos se pusieron a aplaudir y al principio no entendía qué pasaba, me puse muy nervioso". El mierense es Dios en el casting para cine y televisión. Ha trabajado con directores como Woody Allen, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Elías Querejeta, y ha descubierto a decenas de actores como Belén Rueda, Paz Vega, Javier Cámara, Carmen Machi o Mario Casas.

-Este premio viene de los suyos, de la gente del cine.

-Cada vez me pongo más nervioso con estas cosas. Me siento muy agradecido, claro, pero también lo vivo como una responsabilidad muy grande. Y me pone todavía más nervioso porque es la gente del cine la que te premia. En los Goya no hay categoría de director de Casting y por eso me dan este premio que me parece un poco exagerado, la verdad. Lo único que he hecho es ser un apasionado de mi trabajo y tomármelo muy en serio. Sigo pasándolo muy bien aunque reconozco que ya estoy pensando en dar un paso atrás, en dar paso a nuevas miradas. Tengo un equipo brillante, más joven que yo. Hay que innovar. Y además sigo haciendo muchas cosas dentro de la industria, aunque no siempre en el casting.

-Siempre dice que todo empezó en Mieres.

-Así es. En el Teatro-Cine Capitol empecé a amar el cine y el teatro, soñaba con todas las películas que veía. También se lo debo a mis padres, que me alentaron mucho. Les encantaba el cine, el teatro y la música. Ese amor por lo artístico me marcó.

-¿Siente que ha marcado la carrera de decenas de actores?

-Los actores están hechos de una materia muy frágil. Son seres humanos en los que priman mucho los sentimientos y por eso hay que protegerlos, cuidar sus derechos dentro de la industria. Se dice que los directores de casting tenemos poder, pero es exagerado. Somos un engranaje más dentro de una película. Alguna vez habré dado suerte a alguien, pero el valor está en su talento y su trabajo.

-¿En alguna ocasión le ha costado convencer a un director para que diese un papel a un actor?

-Sí, sí. Tengo fama de peleón, pero intento hacerlo llenándome de argumentos. Siempre defiendo lo que creo que es mejor para la película. No hay pasiones personales. El actor debe ser el vehículo para hacer emocionante la historia, y mi labor es buscar a la mejor persona para lograrlo.

-Fue lo que le ocurrió con Belén Rueda en "Mar adentro"

-Aquello sonaba a disparate y acabó cambiándole la carrera. Pero la responsabilidad y el mérito fueron suyos. Ella tenía una carrera por delante increíble.

-¿Sabe cuándo alguien va a triunfar?

-Eso depende de muchísimas cosas. No puedo ser tan visionario. Pero cuando conoces la historia de un actor, de dónde viene, y lo has visto en el teatro, puedes imaginar por dónde le va a ir. Con algunos lo supe enseguida: Fernando Tejero, Carmen Machi… Son gente muy particular, brillante. Fernando Tejero siempre cuenta que yo le dije que iba a vivir de eso.

-A Carmen Machi la descubrió con 40 años, ¿es difícil encontrar papeles para actores mayores?

-Se escribe demasiado poco para ellos. Muchos guionistas jóvenes no saben escribir historias para gente esa edad y nos perdemos a actores y actrices increíbles. Siempre discuto con los guionistas y les pregunto si no tienen abuelos. A mí me encanta contar historias desde todos los puntos de vista, no solo desde la juventud. Pero la industria mundial va hacia contar historias de jóvenes.

-¿A qué actor o actriz le diría ahora lo que le dijo en su día a Fernando Tejero, que va a poder vivir de esto?

-(Silencio, se lo piensa) Diría que a Blanca Suárez, por poner un ejemplo de una actriz joven con condiciones. Es una chica muy bella y con mucha cabeza de la que me encanta su manera de hacer drama y comedia.

-Hace 20 años me decía que le gustaría que Woody Allen rodase en Asturias.

-Y lo hizo. Y yo acabé trabajando con él. Siempre que puedo intento potenciar Asturias. Me encantaría trabajar más allí porque es un lugar increíble para cualquier historia. Ahora, que estoy pensando en abandonar el barco, voy cada vez más a Asturias y es maravilloso salir de una ciudad como Madrid y viajar allí. Además ahora las comunicaciones son mucho mejores y los rodajes serían más fáciles.

-¿Ha cambiado mucho la profesión de director de casting con el auge de lo digital, le mandan vídeos de actores por redes sociales?

- Ahora todo es más online, hay muchas más pruebas grabadas. Por redes sociales no me mandan nada, aunque hay productores que se fijan en los actores con muchos seguidores. Yo intento convencerlos de que lo importante es que sean buenos, sólidos, pero para algunos directores es importante que un actor tenga decenas de miles de seguidores en redes sociales. Eso puede ayudar si eres joven, pero cuando pasas de los 40 ya no funciona igual.

-Piensa en dejarlo pero sigue trabajando, ¿en qué?

-En varias películas y alguna serie para plataformas y cadenas. Hay muchos proyectos pero no se los puedo contar. Lo que sí puedo contar es que en enero estrenamos la película de la serie "Aída". Creo que va a ser muy interesante, porque habla de los actores que hacen la serie.

-¿Sigue disfrutando del trabajo igual que al principio?

Sí, muchísimo. Lo sigo pasando muy bien. Y eso, después de tanto tiempo, ya es un premio en sí mismo.