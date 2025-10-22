Mieres recibe casi 600 consultas para conocer el nuevo Plan General, que plantea soterrar la autovía y regenerar los barrios históricos

Explicar la nueva normativa urbanística o atender cuestiones sobre sus efectos para cada ciudadano ha sido el objetivo de la Oficina de Información del Plan General de Ordenación (PGO) de Mieres, que durante los últimos dos meses ha estado abierta en la calle Valeriano Miranda. En ese periodo de información pública, que culmina precisamente este miércoles, se atendieron casi 600 consultas. La mayor parte presenciales, aunque también ha habido más de un centenar a través del correo electrónico habilitado para ese fin.

"Casi 600 consultas, por tanto, para una oficina que ha estado abierta desde el 19 de agosto y que cierra sus puertas tras ofrecer servicio durante todo el plazo de información pública", subrayó la responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, incidiendo en que ya habían anunciado "luz y taquígrafos para informar sobre el plan, responder consultas y aclarar dudas. En el marco de este objetivo, la apertura de este local fue un paso esencial y necesario tal como confirman los datos de personas atendidas".

Campaña

Pero el Consistorio no se quedó únicamente en la oficina, sino que a mayores, organizó otro tipo de actividades para dar a conocer la nueva normativa urbanística. En este sentido, Jiménez recordó que "el Ayuntamiento puso en marcha durante todo este proceso una campaña informativa, con el envío de información a todos los hogares del concejo y asambleas informativas por todo el territorio". En estas reuniones, agregan, participaron más de 200 personas y a las que hay que sumar los encuentros sectoriales mantenidos durante este periodo para explicar detalles concretos "a determinados colectivos y entidades".

Para el gobierno local, "el balance del periodo de información pública es, por tanto, positivo". "Queríamos explicar el documento con luz y taquígrafos y que todas las personas pudieran acceder a la información, realizar consultas y presentar alegaciones y no hemos escatimado esfuerzos para que así fuera", señaló la concejala Marta Jiménez, que incidió en que la base de todo este proceso ha sido "la transparencia y la participación".

Acciones

La aprobación inicial y el periodo de información pública del PGO eran para el Ayuntamiento "pasos importantes en su apuesta por un urbanismo moderno y sostenible". Un documento que ahora seguirá su tramitación y que plantea "crecer hacia dentro y regenerar antes de expandir, promoviendo la rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana, movilizando suelo disponible para la construcción de 400 nuevas viviendas a precio asequible y desbloqueando Oñón, Requejo y La Villa, entre otros ejes importantes como la accesibilidad, la apuesta por la actividad empleo para generar empleo y la protección de la actividad industrial". También está sobre la mesa el soterramiento de la autovía a su paso por la ciudad. "Nuestros objetivos son ganar población, garantizar calidad de vida y generar empleo y este Plan General es un paso importante en esta dirección", señaló la edil.