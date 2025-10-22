Más de mil corredores participarán este fin de semana en la EDP Sobrescobio Redes Trail, entre ellos Frédéric Tranchand o Manuel Merillas

El parque natural de Redes acogerá este fin de semana, 25 y 26 de octubre, la décima edición del EDP Sobrescobio Redes Trail, una de las citas más destacadas del calendario de trail running del norte de España. En esta ocasión, la prueba asturiana vuelve a situarse en el mapa internacional al formar parte de las "Merrell Skyrunner World Series," además de albergar la final sub-23 del Trofeo Esteban Olivero. En total participarán 1.108 coredores entre las dos pruebas.

Presentación de la EDP Sobrescobio Redes Trail. / Valentin Orange @val_orange

El sábado se disputará la EDP Sobrescobio Skyrace, con 450 corredores que afrontarán un recorrido de 32,3 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo por algunos de los parajes más espectaculares del Parque Natural de Redes. La carrera será la cuarta parada española del circuito mundial, tras las pruebas de La Palma, Benalmádena y Bizkaia, y podrá seguirse en directo por streaming en el canal de YouTube de Distrito TV.

Entre los participantes figuran destacados nombres del panorama internacional, como Frédéric Tranchand y Manuel Merillas, campeón y subcampeón del mundo, así como la pareja formada por Alain Santamaría y Naiara Irigoyen, segundos en el ranking del circuito. En categoría femenina también estarán corredoras de primer nivel como Patricia Pineda, Greta García o Aianara Alcuaz.

El domingo será el turno de la "Speed Trail", que servirá como final sub-23 del Trofeo Esteban Olivero, con un recorrido de 17,5 kilómetros y 1.100 metros de desnivel. Entre los inscritos para esta prueba destacan la española Carrodilla Cabestre y el británico Tom Spencer, líderes actuales del circuito.

Además de las competiciones deportivas habrá carreras infantiles y numerosas actividades durante todo el fin de semana.

Promoción

La décima edición de EDP Sobrescobio Redes Trail se presentó en las oficinas de EDP en Oviedo con la presencia Tensi Carmona, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Sobrescobio; Juan Fuego, organizador de la carrera y el atleta asturiano, Dimas Pereira. ”El apoyo a esta prueba refuerza nuestro compromiso con Sobrescobio, donde EDP desarrolla de forma sostenible sus diferentes actividades energéticas, como la generación eléctrica en la central hidráulica de Tanes”, subrayó Lorena Fanjul Mejuto, representante de EDP.

Carmona añadió que "el deporte es una herramienta de transformación territorial, y apostar por esta carrera de montaña, es apostar por el futuro de nuestro concejo, e invertir en desarrollo rural, turismo de calidad y promoción cultural”.