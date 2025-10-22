Pastillas para dormir y una situación "insoportable": Dos langreanos denuncian ante el Principado los "ladridos constantes" de los seis perros de su vecino

La banda sonora del langreano José Antonio Álvarez cuando está en su casa es, desde hace cuatro años, el ruido que generan los "ladridos constantes" de los perros de su vecino. "Los tienen fuera de la casa, en un patio, todo el día, de nueve de la mañana a diez de la noche, y el ruido no para en ningún momento. Es insoportable. Antes incluso era peor porque los dejaban fuera incluso por las noches", indica este vecino del barrio de Vega, en La Felguera.

Álvarez ha interpuesto múltiples denuncias ante el Ayuntamiento, ha realizado "centenares de llamadas" a la Policía Local para alertar del ruido, fue diagnosticado de estrés y le recetaron pastillas para dormir. Pese a todo el camino recorrido, el Ayuntamiento "no me ha dado una solución hasta ahora". Por ese motivo, ha decidido llevar su denuncia ante el Principado. Y ha encontrado a un aliado, Juan Ramón Rey, otro vecino de la zona afectado por el ruido. "Los pobres perros acaban agotados de ladrar todo el día porque se quedan solos", señala Rey.

El escrito ha sido trasladado ante el Servicio de Sanidad y Producción Animal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, porque "la situación, que consideramos grave, no solo afecta a nuestro descanso, sino que afecta también al bienestar animal y a la salud pública".

Confinados

En la denuncia, los vecinos exponen que en la vivienda "se encuentran confinados seis perros que, durante los últimos tres años, no han salido en ningún momento del espacio en el que permanecen encerrados".

Añaden que los canes "profieren un incesante coro de ladridos por el que ya fueron sancionados los propietarios por el Consistorio langreano. Además, estos animales carecen de la documentación sanitaria obligatoria, lo que supone un incumplimiento de la normativa vigente sobre protección y control de animales domésticos".

José Antonio Álvarez y Juan Ramón Rey solicitan en el escrito que "se proceda a realizar una inspección en el citado recinto para comprobar el estado de los animales y la ausencia de documentación sanitaria". Y que "se tomen las medidas pertinentes en caso de confirmarse el incumplimiento de la normativa, garantizando el bienestar de los perros y el cumplimiento de la legislación vigente".

Núcleo zoológico

En el largo recorrido que le ha llevado hasta el punto actual, Álvarez llegó a pedir que se catalogase la vivienda como núcleo zoológico, al albergar más de cinco animales, pero catastralmente figura como dos casas, "con lo que no se pudo hacer nada por esa vía".

El Ayuntamiento requirió a los propietarios a cumplir con la ordenanza municipal de ruidos. Estos alegaron que los animales "están perfectamente cuidados, con sus vacunaciones correspondientes", y que no estaban fuera de la casa en horario restringido. El Ayuntamiento desestimó este argumento y ordenó la retirada de los animales del exterior, tanto en horario nocturno como diurno.