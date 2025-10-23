El alcalde de Langreo confía que "2026 sea el año del Credine"

El alcalde de Langreo, Roberto García, fue uno de los miembros más activos de la plataforma que hace años luchó para la construcción de un hospital para lesionados medulares similar al de Toledo en Barros, Langreo. De aquella, García no era alcalde y ahora que lo es ha visto como aquel proyecto se convirtió en el Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) que pese a haberse inaugurado en 2022 tras diez años de espera, no acaba de funcionar en su totalidad. El Credine siempre ha sido uno de los desvelos del alcalde, como ciudadano y como regidor, y ahora por fin parece que ve la luz a final del túnel. Quien ha encendido esa luz es el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con quien García se reunió este miércoles en Madrid.

La reunión “fue muy productiva”, valoró el alcalde, que anunció que “dentro de poco tendremos muy buenas noticias”. El Principado está elaborando un convenio de colaboración de las consejerías de Derechos Sociales y Salud con el Imserso, titular del Credine, y por ahí van esas buenas noticias de las que habla García, ya que la intención del Principado es que el centro tenga uso asistencial. “Estamos muy contentos de que se reconozca una de las peticiones fundamentales que la plataforma a favor del hospital de parapléjicos ponía sobre la mesa, que es que el centro que se abriera fuera asistencial”, afirmó.

Para el alcalde la presencia de la consejería de Salud indica que se va a retomar esa parte asistencial. Además, “la participación de la consejería de Bienestar y de la dirección nacional del Imserso, nos hace asegurar que va a ser un proyecto muy efectivo”.

Barreras arquitectónicas

En la reunión, García puso sobre la mesa uno de los grandes problemas no ya del Credine sino de todo el entorno. Las aceras, las calles y las vías de acceso al centro no son accesibles. “Si es un centro de referencia nacional para personas con distintas discapacidades, no es comprensible las barreras arquitectónicas que hay en la zona y las dificultades para transitar por Barros con una silla de ruedas”.

El alcalde, tras la experiencia de las obras del soterramiento de Langreo, que se prolongaron durante casi dos décadas, ya no se atreve a dar plazos de nada ni poner fecha de conclusión de un proyecto. Aún así confesó que su esperanza es “que 2026 sea el año del Credine, que podamos decir que por fin empieza a ser aquello para lo que fue construido”. Esto no quiere decir que con toda seguridad esté operativo al cien por cien “pero igual es al 70 o al 80 por ciento”, cuantificó García, que mostró su esperanza de que el año que viene, el centro “va a estar ampliamente utilizado y dando la respuesta necesaria, no solo para las personas que sufren determinadas discapacidades, sino también para determinadas situaciones que se dan en los centros hospitalarios para personas que necesitan una atención cuando salen de recibir la atención hospitalaria y no tienen una red de apoyo”.

Atención a enfermos de ELA

También planteó el alcalde a Bustinduy que el Credine pueda acoger a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El Principado construirá un centro para estos enfermos en el antiguo hospital Materno Infantil de Oviedo, en el Parque de Invierno, pero “mientras tanto es una pena que el Credine esté infrautilizado y que las familias con enfermos de ELA pasen por las situaciones que están pasando”. El Ayuntamiento ya ha planteado esta posibilidad a la consejería de Salud del Principado.

En definitiva, resumió García tras su encuentro ministerial en Madrid, “son muy buenas noticias y vemos que el futuro cada vez está más cerca”.