“Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa

Los trabajadores despedidos de la central térmica de La Pereda, en Mieres, se concentraron este jueves frente a las oficinas centrales de Hunosa, en Oviedo, para denunciar la pérdida de sus empleos y exigir una solución inmediata. La protesta contó con el respaldo de los sindicatos UGT-FICA (SOMA), CC OO, CSI y CNT, que acompañaron a los operarios en su reivindicación.

En total, 31 trabajadores de mantenimiento, pertenecientes a la empresa Elecnor, quedaron sin empleo tras expirar el contrato de mantenimiento de la central, sin que Hunosa haya adjudicado todavía una nueva licitación.

Los manifestantes y las organizaciones sindicales acusan a la hullera pública de “ineficacia y cerrazón” por permitir que el contrato quedara desierto, pese a las reiteradas advertencias sobre las consecuencias laborales y de seguridad que ello conllevaría.

Vulneración de derechos y riesgos para la planta

En un comité Intercentros extraordinario celebrado este mismo jueves, CC OO y el SOMA FITAG-UGT han exigido a Hunosa que vuelva a sacar a contratación "de manera inmediata este servicio imprescindible para garantizar tanto la operatividad en las obras de transformación de la central como la continuidad de los trabajadores adscritos a este contrato, adaptando para ello la licitación a precios de mercado". Ante lo que tildan de grave situación, las centrales defienden que Hunosa y la SEPI "no pueden permanecer impasibles y mirar hacia otro lado, dejando en el aire el futuro de la instalación y sus trabajadores".

Los dos sindicatos mayoritarios defienden la continuidad de los trabajadores como algo innegociable, pero van más lejos. "Lo más grave se da en materia de seguridad, ya que Hunosa exige en los pliegos que la empresa contratista tenga un equipo de retén para días festivos y no laborables, que actúe en caso de que se produzca cualquier situación de emergencia que implique riesgos para las personas, el medio ambiente o las instalaciones". Prescindir de este contrato, afirman el SOMA y CC OO, "pone en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como de la instalación y puede traer consigo problemas medioambientales".

“Nos dejan tirados tras toda una vida aquí”

Durante la concentración, los trabajadores expresaron su indignación y frustración ante la falta de respuestas.

“Llevamos toda una vida en La Pereda y ahora nos dejan en la calle sin alternativas”, lamentaron algunos de los operarios, que temen no poder ser recolocados ni en Hunosa ni en otras contratas.

Hunosa defiende su gestión y niega responsabilidad directa

Por su parte, Hunosa defiende que los operarios “no pertenecen a la plantilla de la compañía, sino a la de Elecnor”, empresa privada que ha prestado el servicio de mantenimiento en los últimos años.

La hullera pública recalca que la central de La Pereda se encuentra sin actividad productiva desde enero, al estar inmersa en su reconversión para abandonar el carbón y operar con biomasa.

Hunosa asegura que no ha rescindido ningún contrato propio y que la finalización del acuerdo con Elecnor “se enmarca en un proceso transitorio”. Añade que licitará un nuevo contrato de mantenimiento adaptado a la nueva etapa cuando las obras de transformación estén más avanzadas.

La compañía estatal destaca que el proyecto de transformación, con una inversión de 55 millones de euros, permitirá mantener 50 empleos directos en la propia planta y generar al menos 200 puestos adicionales en el sector forestal vinculado.

Sin embargo, los trabajadores despedidos y las centrales sindicales advierten que la falta de continuidad del contrato actual deja un vacío inmediato que afecta a 31 familias y compromete la seguridad de la instalación.

La concentración en Oviedo buscó visibilizar esa situación y presionar para que Hunosa y las administraciones competentes articulen una solución “real y urgente”.