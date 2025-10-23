El “efecto garaje” y las obras en las calles complican el tráfico y agitan el debate en Mieres sobre la zona azul gratuita

El plan de reorganización de aparcamientos que el Ayuntamiento de Mieres abordó entre 2019 y 2022, con más de 700 nuevas plazas, por un lado, y la eliminación de aproximadamente un millar con peatonalizaciones y urbanizaciones, por otro, ha derivado en un creciente reflujo de quejas. La elevada concentración de obras en céntricas calles de la ciudad ha terminado por acrecentar un malestar que ha pasado de permanecer velado a hacerse tangible.

A estas alturas, el debate está abierto, aunque sin una posición compartida sobre las medidas necesarias para solucionar el problema. De momento, ya hay propuestas vecinales y políticas para que se suspenda la zona azul gratuita mientras amplias zonas del casco urbano sigan en obras por la implantación de la nueva red de geotermia.

Obras de geotermia en Mieres. / David Montñés

Desde el sector comercial hay dudas sobre el beneficio de la citada medida, pero se reclama una nueva ordenación que facilite la rotación y proteja los aparcamientos existentes en la actualidad.

El grupo municipal socialista propondrá en el próximo Pleno la supresión temporal de la zona azul “hasta que se normalice la falta de aparcamiento debido a las obras que se están realizando en el casco urbano”.

Coincidencia vecinal: suspender la zona azul

La Agrupación Vecinal de Mieres defiende una postura similar. “No tiene sentido que, ante la actual falta de aparcamientos, la gente de los pueblos o los propios residentes en la ciudad no puedan volver a aparcar en la misma zona cuando tienen que mover el coche”, apunta Arsenio Díaz Marentes, presidente de la agrupación. Subraya además que el eje urbano arrastra un problema de aparcamiento: “Llevamos tiempo demandando medidas”.

El comercio, dividido ante la zona azul gratuita

La inquietud entre los comerciantes es aún mayor. “Mieres tiene un grave problema con el estacionamiento y la preocupación en el sector es muy grande”, señala Roberto Ardura, presidente de la asociación Ye Mieres.

El tejido de servicios mantiene una posición escéptica con la singular zona azul gratuita que funciona en Mieres. Evitan pedir que se implante un sistema de pago, pero subrayan que el actual modelo no acaba de ser funcional.A nivel asociativo no se plantea una postura firme al respecto, aunque algunos profesionales proponen un sistema híbrido: mantener la gratuidad durante dos o tres horas y establecer después tarifas moderadas con efecto disuasorio. “Hay que acabar con los abusos”, afirman.

El “efecto garaje” y el uso indebido de los aparcamientos disuasorios

Las asociaciones de vecinos de Santa Marina y San Pedro llevan tiempo alertando de que la antigua facilidad para encontrar estacionamiento en estas barriadas ya es cosa del pasado. Paradójicamente, la ocupación de la amplia oferta existente ha ido en aumento tras la construcción de los grandes aparcamientos disuasorios de Oñón y La Mayacina.

Los portavoces vecinales explican el origen del problema: “Mucha gente ha optado por utilizar estos nuevos espacios públicos como garajes privados, y son demasiados los que incluso han renunciado a las cocheras alquiladas al poder dejar sus vehículos gratis cerca de casa”.

Lo que ya ha sido calificado como el “efecto garaje” preocupa en Mieres. El Ayuntamiento planea, ante este problema, incorporar el aparcamiento de Oñón a la red urbana de zona azul.

Los planes municipales pasan por aplicar el sistema de rotación gratuita a esta céntrica bolsa de estacionamiento, con capacidad para casi 300 vehículos. La duda del gobierno local se centraba en decidir si la medida afectará a todo el aparcamiento o solo a una parte de él. Finalmente, se integrará la mitad del espacio en la zona azul, según confirmación gestores municipales a este diario. “En función de los resultados se estudiará luego ampliar la medida a La Mayacina”, explican los citados portavoces autorizados.

El gobierno local descarta suspender la zona azul

Lo que no acaba de ver operativo el gobierno local es suspender temporalmente la zona azul por las obras. “Podría afectar seriamente a la rotación y agravar el problema”.

Lo que sí ha hecho el equipo de gobierno de IU es trasladar a la Policía Local la necesidad de flexibilizar la vigilancia sobre el cumplimiento del plazo máximo de dos horas, sancionando únicamente en casos flagrantes.

Un sistema con apoyos y detractores

La zona azul gratuita de Mieres ha tenido desde sus inicios tanto apoyos como detractores. El sistema permite estacionar, a coste cero, un máximo de dos horas diarias. Una vez cumplido el tiempo, los conductores deben trasladar el coche, bien a otra zona azul delimitada o bien a alguno de los aparcamientos libres del casco urbano.