Esculturas y ensamblajes que "evocan historias": la artista Aida Valdés expone su obra en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) llega a Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra se inaugurará este viernes 24 de octubre, a las 19.00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, en un acto que contará con la presencia de la autora.

La exposición podrá visitarse desde el 24 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2025. En ella, Aida Valdés "ofrece una propuesta artística centrada en la escultura y el ensamblaje, donde el proceso, la materialidad y la relación entre imagen y objeto se convierten en ejes fundamentales de su trabajo", indicaron los organizadores.

En "Todas las canciones son mentira", la "artista trabaja con materiales encontrados y fragmentos que evocan gestos e historias, explorando la tensión entre lo real y lo representado. Las obras dialogan con los clichés del romanticismo y la cultura popular (un anillo, un velo, un póster, una melodía pop) y con los tópicos del propio lenguaje escultórico, generando una suerte de 'teatro menor' que juega con lo visible y con lo que se desea ver", expusieron las mismas fuentes.

Propuesta

La propuesta invita al espectador a adentrarse en un paisaje de símbolos gastados, objetos reinventados y materiales que se ordenan casi como en una coreografía silenciosa: "En esa superposición de códigos, la artista plantea una reflexión sobre la forma, la escala, el color y el espacio, abordando con sutileza cuestiones ligadas al deseo, la memoria y la representación".

Esta iniciativa parte del Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo y del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón, una convocatoria con una amplia trayectoria a nivel comarcal y regional que "continúa apostando por el talento joven y la difusión del arte contemporáneo en el Valle del Nalón".