Langreo se echa a la calle contra los malos olores: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge hoy jueves una concentración de protesta
Será a las 19.00 horas, con la intervención de varios representantes vecinales
Ha llegado el día. La Felguera acoge en la tarde de este jueves concentración vecinal contra el mal olor existente en las calles. Será a las 19.00 horas, en el parque Dolores Fernández Duro, precisamente una de las zonas del distrito langreano afectadas por el hedor.
La movilización se organizará frente al quiosco de la música y está prevista la intervención de Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio Urquijo, uno de los focos afectados; Alfredo Turrado, uno de los convocantes de la protesta; y el escultor José Luis Iglesias Luelmo, vecino del barrio Urquijo y autor del cartel de la concentración.
Los organizadores de la protesta señalaron esta mañana que esperan contar con una elevada afluencia de vecinos para respaldar la movilización porque "no podemos seguir así". Las primeras quejas vecinales por los olores se produjeron hace año y medio. En verano el problema pareció remitir, pero desde hace unas semanas ha vuelto a intensificarse.
Sospechas
El Consistorio sospecha, como presunta responsable de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado ejercicio se le reclamaron medidas correctoras. La firma rechazó ser la causante y, por tanto, renunció a aplicar las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante un estudio olfatométrico, que sigue en marcha.
