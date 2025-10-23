Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreo se echa a la calle contra los malos olores: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge hoy jueves una concentración de protesta

Será a las 19.00 horas, con la intervención de varios representantes vecinales

La calle Melquíades Álvarez, en La Felguera, una de las zonas afectadas por los malos olores. | M. Á. G.

La calle Melquíades Álvarez, en La Felguera, una de las zonas afectadas por los malos olores. | M. Á. G.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Ha llegado el día. La Felguera acoge en la tarde de este jueves concentración vecinal contra el mal olor existente en las calles. Será a las 19.00 horas, en el parque Dolores Fernández Duro, precisamente una de las zonas del distrito langreano afectadas por el hedor.

La movilización se organizará frente al quiosco de la música y está prevista la intervención de Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio Urquijo, uno de los focos afectados; Alfredo Turrado, uno de los convocantes de la protesta; y el escultor José Luis Iglesias Luelmo, vecino del barrio Urquijo y autor del cartel de la concentración.

Los organizadores de la protesta señalaron esta mañana que esperan contar con una elevada afluencia de vecinos para respaldar la movilización porque "no podemos seguir así". Las primeras quejas vecinales por los olores se produjeron hace año y medio. En verano el problema pareció remitir, pero desde hace unas semanas ha vuelto a intensificarse.

Noticias relacionadas y más

Sospechas

El Consistorio sospecha, como presunta responsable de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado ejercicio se le reclamaron medidas correctoras. La firma rechazó ser la causante y, por tanto, renunció a aplicar las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante un estudio olfatométrico, que sigue en marcha.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  2. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  3. Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
  4. El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
  5. Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego
  6. La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres
  7. El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
  8. Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable

Langreo se echa a la calle contra los malos olores: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge hoy jueves una concentración de protesta

Langreo se echa a la calle contra los malos olores: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge hoy jueves una concentración de protesta

Vía libre al nuevo Langreo que emerge tras el soterramiento: la urbanización de los terrenos liberados arranca con los desbroces

Vía libre al nuevo Langreo que emerge tras el soterramiento: la urbanización de los terrenos liberados arranca con los desbroces

Terror en la carretera en Mieres: este es el evento que pondrá los pelos de punta por las calzadas del concejo

Terror en la carretera en Mieres: este es el evento que pondrá los pelos de punta por las calzadas del concejo

Antecedentes de un incierto plan de paz

Los niños y adolescentes de Laviana, ejemplo para Unicef

Los niños y adolescentes de Laviana, ejemplo para Unicef

¿Por qué Pola de Laviana?

Lena dictará sentencia en un edificio emblemático: el Principado licita el proyecto para reubicar su sede judicial

Lena dictará sentencia en un edificio emblemático: el Principado licita el proyecto para reubicar su sede judicial

Semáforos para dar paso alternativo y una calle cortada: las obras de reurbanización obligan a regular el tráfico en La Felguera

Semáforos para dar paso alternativo y una calle cortada: las obras de reurbanización obligan a regular el tráfico en La Felguera
Tracking Pixel Contents