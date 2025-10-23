Lena dictará sentencia en un edificio emblemático: el Principado licita el proyecto para reubicar su sede judicial

Las vetustas instalaciones en las que se encuentran ahora los juzgados de Pola de Lena pasarán a medio plazo a mejor vida. Tras la adquisición por parte del Principado de un centenario edificio ubicado frente al Ayuntamiento, conocido como "La Faya" o "La Casa del Guate", ahora la administración regional ha sacado a concurso el proyecto técnico para su adecuación y conversión en la nueva sede judicial del municipio. Un contrato que conlleva más de 200.000 euros de presupuesto, y cuya presentación de ofertas acababa este miércoles, 22 de octubre.

Los pliegos de condiciones del contrato señalan que se desarrollará en dos fases. Por una parte, estará el "estudio geotécnico y redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de referencia". En segundo lugar, "los trabajos correspondientes a la Dirección Facultativa de las Obras, durante la ejecución de las obras de referencia". "Por tanto, constituye el objeto de este contrato la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa de obra y coordinación de seguridad y salud de 'Rehabilitación de edificio para albergar el Tribunal de Instancia de Lena', señala el documento.

En el texto publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, también se apunta a que "el proyecto deberá referirse necesariamente a una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser entregada al uso público correspondiente, comprendiendo todos los elementos precisos para que sea posible la utilización de la obra, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, o del establecimiento de fases de obra si así lo entendiese el órgano gestor".

Necesidades

En el contrato también se especifican determinados requisitos, como el de carecer de barreras arquitectónicas o disponer de una superficie útil de al menos 1.000 metros cuadrados. Además, también pide al contratista que prevea que la distribución del edificio cumpla "con los requisitos previstos en la implantación del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia, con dobles recorridos publico/privados".

En lo referente a las instalaciones, la nueva sede deberá contar con cuatro despachos de 80 metros cuadrados, un despacho forense de 15 metros, puestos en oficina abierta con 160 metros, el registro civil (50 metros cuadrados), una sala para la declaración de víctimas de violencia de género, dos salas de vistas de 160 metros cuadrados, una área de detenidos con acceso independiente, el control de seguridad y despechos para colegios profesionales y asesoría jurídica. También ha de contar con aseos públicos, aseos de personal, archivo general, depósito de piezas de convicción, almacenes, limpieza y una sala rack (telecomunicaciones).

El edificio

La nueva sede judicial de Lena se ubicará en la calle Canuto Hevia de la Pola, justo frente al Ayuntamiento y en el centro de la localidad. El edificio fue construido en 1921, cuenta con una fachada modernista y consta de cinco plantas con una superficie total de 1.094 metros cuadrados. El edificio se conoce como La Faya o la Casa del Guate, y es uno de los emblemas del casco urbano de Pola.

El Principado anunció su compra el pasado mes de junio, añadiendo que se destinarían cinco millones de euros para la redacción del proyecto y su posterior conversión en sede judicial. La apuesta por renovar la sede judicial actual, cuya rehabilitación era inviable, parece firme, ya que apenas cuatro meses después de la compra del inmueble ya se han puesto los medios para dar forma al proyecto técnico.