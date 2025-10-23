Malos olores en Langreo: el Alcalde asegura que el estudio de los olfateadores para dar con foco del hedor en las calles estará listo "en dos o tres semanas"

El alcalde de Langreo, Roberto García, aseguró este jueves que el Ayuntamiento dispondrá "en el plazo de dos o tres semanas" de los resultados del estudio contratado con una empresa de olfateadores profesionales para tratar de dar con el origen de los malos olores que La Felguera viene sufriendo desde hace año y medio.

El Ayuntamiento sospecha, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado año se le exigieron medidas correctoras. La compañía rechazó ser la responsable y, por tanto, descartó aplicar las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante un estudio olfatométrico, que sigue en marcha.

Los olfateadores llevan trabajando en el estudio desde enero. El regidor afirmó que en "dos o tres semanas tendremos ya noticias" de los resultados del informe. "Y, desde entonces, acometeremos rápidamente la solución definitiva".

García también agradeció, en alusión a la protesta ciudadana contra los malos olores convocada para este jueves, que "los vecinos de Langreo hayan dado un paso al frente y se pongan en la línea del Ayuntamiento reclamando que se ponga fin a esta situación de sufrimiento por los tremendos olores que sufrimos en La Felguera".

"Una ciudad sin olores"

"Estamos muy contentos", señaló el Alcalde, de que los vecinos "se congreguen para ponerse en la misma línea que estamos nosotros, denunciando esta situación, exigiendo poner fin a esto y trabajando juntos para que todos podamos disfrutar de una ciudad amable, de una ciudad sin olores y una ciudad sin molestias. Es muy interesante que, en este tramo final, todos vayamos juntos, vecinos y Corporación municipal. Aquí no se trata de amigos o enemigos, aquí se trata de defender los intereses de un concejo".

García indicó que el interés de los vecinos se "está perjudicando seriamente. Y, como vecino afectado, me congratulo mucho que los langreanos den un paso al frente y salgan a la calle a manifestar su oposición".