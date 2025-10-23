"El olor es nauseabundo, no aguantamos más": decenas de personas se concentran en Langreo contra el "insoportable" hedor en las calles

"Hedor", "pestilencia", "fetidez", "tufo horrible"... Cada una de las decenas de personas que este jueves se concentraron en el parque Dolores Fernández Duro tenía su propio sinónimo para describir el problema de malos olores en las calles de La Felguera que vienen sufriendo desde hace año y medio. El muestreo fue amplio: unas doscientas narices, pertenecientes a otros tantos ciudadanos, que se echaron a la calle para pedir remedio ante "una situación insoportable". Entre los participantes en la protesta estuvo el alcalde de Langreo, vecino de La Felguera, que horas antes había anunciado que, "en dos o tres semanas" estará listo el estudio con olfateadores profesionales para tratar de dar con el origen del foco de mal olor.

El Ayuntamiento sospecha, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado año se le exigieron medidas correctoras. La compañía rechazó ser la responsable y, por tanto, descartó aplicar las actuaciones exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante el estudio olfatométrico.

Los vecinos concentrados en el parque mostraron su indignación y su hartazgo. Margarita Coto, Luis Manuel Pardo, Nair Pardo y Graciela Iglesias lo escenificaron, además, colocándose una pinza en la nariz. "Hemos venido porque no nos gusta vivir con olores nauseabundos. No podemos aguantar más tiempo. Y si se sabe realmente quién causa esos olores que se actúe. No podemos tener un polígono industrial al lado de un núcleo de población y más si hay actividades que perjudican la vida de los ciudadanos", indicó Nair Pardo. "Por las mañanas, cuando abres las ventanas, tienes que volver a cerrarlas", apostilló Graciela Iglesias.

También se llevó su pinza Aurelio San Martín: "Hay veces que el mal olor es algo exagerado". "Yo lo llevo muy mal", añadió otra vecina afectada, Teresa Gutiérrez, que añadió: "Por las mañanas salgo con un pañuelo para taparme la nariz y la boca porque es algo insoportable.

Sergio Menéndez, vecino del barrio de La Pomar, señaló que "huele horrible, a veces da asco salir a la calle. Lo que es penoso es que no se den soluciones y se alargue esto eternamente". Su pareja Merche Ezama indicó que "nosotros vivimos cerca del barrio Uquijo y huele horroroso. Es algo tremendo, casi no se puede ni ventilar".

Acto

Varios representantes vecinales tomaron la palabra en la concentración. Fue el caso de Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio Urquijo. "El pueblo de Langreo no quiere que la empresa que supuestamente es causante de los problemas se vaya de aquí", sino que se dé una solución, esgrimió para recordar que "todo esto nace en 2019" cuando la asociación vecinal del barrio Urquijo presentó un escrito en el Ayuntamiento porque la zona "estaba invadida de moscas". "A raíz de aquello se sucedieron los olores, que en un principio creíamos que eran por el soterramiento de las vías de Feve". "En 2023 nos presentamos en el Ayuntamiento para decirles que hay más moscas y más olores. Y que tenemos la sospecha de que proceden de una empresa que se dedica al reciclaje de plásticos en el polígono de Valnalón. A los seis meses volvimos a poner en el Registro estas quejas y el alcalde decidió tomar medidas, que era denunciar a la empresa y de alguna forma demostrar que eran ellos los causantes de ese problema que teníamos todos en las calles".

Alfredo Turrado, uno de los organizadores de la protesta, señaló que "el triunfo de esta concentración es que estamos todos aquí, que nos estamos movilizando. Ha pasado un año y medio y hemos sido bastante pacientes. Debemos exigir que Langreo no sea el vertedero de Asturias, nos traen toda la basura·. Por su parte, el artista langreano José Luis Iglesias Luelmo, vecino del barrio Urquijo, criticó el "olor nauseabundo" que se respira: "Yo no puedo más amigos".