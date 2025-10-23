La Plataforma vecinal del soterramiento de Langreo pide una auditoría de la obra y acelerar la urbanización: "Solo hay un obrero, nos toman el pelo"

La Plataforma por el Soterramiento de Langreo reclamó este jueves celeridad en la obra de urbanización de los terrenos liberados por las vías (iniciada de forma oficial la pasada semana) y la realización de una auditoría sobre los fondos desembolsados y la ejecución del plan de vías de Langreo. El proyecto ha supuesto hasta ahora un desembolso de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del suelo.

"No es cierto que la urbanización avance. El hecho de que haya una pala y un operario trabajando en los desbroces no significa que avance. Es una nueva tomadura de pelo por parte de la Consejería de Movilidad y por parte del Ayuntamiento de Langreo, como cómplice ante eso. Lo único que se está buscando es engañar y mentir a la ciudadanía", indicó David García, portavoz de la Plataforma, que añadió: "Esto no es el funcionamiento que debe tener una obra de esta envergadura, con nueve millones y medio de euros de inversión, con un obrero y una pala".

Para García se pretende retrasar la obra de urbanización, con un plazo de ejecución de quince meses, de forma deliberada y con fines electoralistas. "Se quiere llegar con esta obra a después de las elecciones del 2027, para que un consejero y un presidente del PSOE inauguren esta obra. Lo que es más sonrojante es que se diga que se está trabajando en una obra cuando ya tenía que estar finalizada y cuando hay sobrecostes. Recientemente, vimos cómo se ha ampliado el montante económico en dos millones de euros".

Auditoría

David García insistió en la necesidad de realizar una auditoría pública de la ejecución del todo el proyecto. "En las reuniones con los grupos parlamentarios lo hemos planteado, pero nadie pone el cascabel al gato. Pedimos una auditoría de todo lo que llevamos de obra, que se audite desde la colocación de primera piedra. Tendría que hacerse a través de una comisión de investigación en la Junta General del Principado y a través de los técnicos de Hacienda del Principado, fiscalizar las cuentas de la obra".

Además, el portavoz del colectivo vecinal demandó que se incluyan fondos en los próximos Presupuestos regionales para el Plan especial de reforma interior (PERI) del barrio de El Puente. "Mucho nos tememos que la negociación de los presupuestos regionales de 2026 no figure esa partida. Estamos expectantes ante esa negociación. Y queremos decir tanto a Izquierda Unida como al Partido Socialista que la calle está ahí y es un elemento de presión que vamos a utilizar en caso de que sigan engañando a los vecinos".