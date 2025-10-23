Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semáforos para dar paso alternativo y una calle cortada: las obras de reurbanización obligan a regular el tráfico en La Felguera

Los trabajos, iniciados en septiembre, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses

Un semáforo regulando el tráfico con la obra al fondo.

Un semáforo regulando el tráfico con la obra al fondo. / M. Á. G.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Las obras de reurbanización de la avenida de Gijón, en La Felguera, están obligando a reordenar el tráfico en el distrito langreano. En concreto, se están dando paso alternativo en cada sentido, mediante el uso de semáforos, en la propia avenida del Nalón, que conecta el centro de La Felguera con Pando y la carretera que lleva a Tuilla. También se ha cortado al tráfico la confluencia con la calle Alfonso Argüelles.

Las tareas, con un plazo de ejecución de cuatro meses, tienen "como objetivo dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando plenamente esta zona en la ciudad", según indicó el gobierno local.

Obras junto al barrio Urquijo.

Obras junto al barrio Urquijo. / M. Á. G.

El proyecto afecta a tres kilómetros de recorrido. La intervención más importante será la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y una rotonda en el cruce con Alfonso Argüelles, con la que el Ayuntamiento busca "moderar la velocidad y mejorar la seguridad vial".

La actuación incluye también la construcción de nuevas aceras en la calle General Elorza y en Alfonso Argüelles, en un tramo que actualmente carece de ellas. Se reemplazarán barandillas y se renovará el pavimento.

La confluencia de las calles Alfonso Argüelles y Avenida del Nalón, cortada al tráfico.

La confluencia de las calles Alfonso Argüelles y Avenida del Nalón, cortada al tráfico. / M. Á. G.

Como parte de los trabajos también se está procediendo a la reforma parcial de las redes de abastecimiento y saneamiento. Y se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales que sustituirá a la actual cuneta abierta situada en el lado este de la Avenida de Gijón.

Red Eléctrica

No es la única obra que se está desarrollando en Langreo. Tanto en La Felguera como en Sama se están desarrollando en los últimos días trabajos, impulsados por la sociedad estatal Red.es, de mejora y ampliación de la red eléctrica. Responsables del gobierno local señalaron que ha recibido quejas verbales por parte de vecinos de La Felguera sobre cómo se ejecuta la obra. Aluden a la deficiente señalización y al tránsito de volquetes a una velocidad inadecuada.

Los trabajos para renovar la red eléctrica en el barrio de La Pomar.

Los trabajos para renovar la red eléctrica en el barrio de La Pomar. / M. Á. G.

También se ha acometido en los últimos meses la expansión de la red de geotermia del pozo Fondón. Esta nueva fase llevará la geotermia del pozo Fondón hasta un edificio de viviendas en la calle Gregorio Aurre y otro en la calle Pilar Duro. También dará servicio a la nave de Servicios Municipales de Langreo, así como al Centro de Formación de Mantenimiento y Servicios a la Producción, ambos en la zona de Valnalón. La reforma de las salas de calderas de los citados inmuebles incluye la mejora de la instalación térmica, con la dotación de una subcentral de intercambio térmico entre la red de calor a ejecutar y la instalación interior del edificio

