Terror en la carretera en Mieres: este es el evento que pondrá los pelos de punta por las calzadas del concejo

Si usted va a estar por Mieres el próximo 31 de octubre y nota algo extraño por la carretera, no se asuste. Nadie está rodando la tercera parte de la película "El motorista fantasma", ni nada parecido. Se trata de los participantes en el "MotoHalloween 2025" que este año organiza el club Moto Astures. Si en Navidad se encargan de traer la ilusión por las calles y las residencias de ancianos del concejo con su "Papanoelada Motera", para esta terrorífica noche también vestirán sus motos para la ocasión.

Alberto Masid, responsable de la prueba, explica que el único requisito para participar, además de formalizar la inscripción, es acudir disfrazado. El desfile arrancará a las 18.30 del parque Jovellanos de Mieres. Presumiblemente, ya con el cambio de hora efectuado, será noche cerrada. Una hora más que razonable para que los fantasmas, demonios y demás seres empiecen a pisar las calles en la noche más terrorífica del año. La ruta, de la que faltan por cerrar al unos flecos, finalizará en el punto de salida, con un pincheo para los participantes.