Alarma en Langreo al derrumbarse por la noche parte del tejado de una vivienda: "Creí que nos caía la casa encima"

"Creí que nos caía la casa encima". Tremendo susto el que vivió una familia de La Felguera en la noche de este jueves, al venirse abajo parte de la techumbre de la vivienda. Los tres ocupantes de la casa, un matrimonio y su hijo, resultaron ilesos y pudieron abandonar la vivienda unifamiliar por sus propios medios, mientras los bomberos desplazados a la zona se dedicaban a sanear la zona afectada.

Los hechos ocurrieron pasadas las nueve de la noche, en una vivienda de dos plantas, cuando un alero del tejado se desprendió y cayó sobre una terraza cerrada, en la parte baja de la casa.

Un bombero junto a la vivienda afectada. / M. Á. G.

Así lo relataba en la noche de este jueves Begoña Villanueva, aún con el susto en el cuerpo, que estaba en el interior de la casa con su marido y su hijo cuando se produjo el derrumbe. "Estábamos en la parte de abajo y de repente empecé a ver, como es una terraza, que se metían ahí piedras y un trozo de canalón. Y polvo y más polvo entrando hacia la cocina. Empecé a gritar porque no sabía si estaba derrumbándose la parte de arriba; pensaba que se me iba a caer la casa encima. No entendía qué estaba pasando".

Haciendo la cena

"Estaba haciendo la cena y mi hijo estaba arriba estudiando.Y yo pensando: ´Madre mía que nos cae la casa'. También tenemos tres gatinos y un perro", explicaba Begoña Villanueva mientras se tomaba un café para entrar en calor preparado por sus vecinos, que salieron de sus casas para interesarse por los sucedido y ver si podía ayudar.

Hasta la zona se desplazaron bomberos, equipos sanitarios y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Un retén de bomberos se ocupó de tratar de sanear el alero caído en una noche que los vecinos de la calle Los Milanos tardarán en olvidar por el gran susto vivido.