Asturias se blinda más contra la enfermedad de las vacas que teme todo el mundo: control a ganado de otros países y este mercado como único punto de salida

La consejería de Medio Rural del Principado sigue poniendo en marcha medidas para evitar que la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afecta a ganaderías de vacas de Cataluña, Francia e Italia, entre en la comunidad autónoma.

Si hace unos días la administración regional decidía suspender hasta finales de año todas las ferias, concursos y exhibiciones de todo tipo de ganado, ahora anuncia que también controlará el ganado que entre y salga de la región. Lo explicó este viernes el titular de Medio Rural, Marcelino Marcos, durante una visita a Pola de Laviana para participar en la celebración de los 25 años del grupo de desarrollo rural del Alto Nalón.

Mercado de La Pola

Por un lado el Principado establecerá el mercado de ganado de Pola de Siero, cerrado temporalmente, "como único punto de salida de Asturias de ganado bovino de menos de un año y de ganado equino". Se trata, dijo el Consejero, "de facilitar la viabilidad de las explotaciones asturianas para que sus animales puedan seguir saliendo del Principado". Eso sí, el ganadero que quiera sacar ese tipo de ganado de Asturias podrá hacerlo solo desde el mercado de La Pola y además "deberá presentar un certificado de que el vehículo de transporte ha sido desinfectado y desinsectado". Además, "se hará especial hincapié en los vehículos que vengan de fuera de Asturias". Marcelino Marcos garantizó además que a Asturias no llega ningún animal de zonas afectadas por la dermatosis.

Entrada de ganado internacional

En este aspecto y ante el temor desatado en Tineo por la llegada de animales desde Holanda y las acusaciones del PP de que el Principado permite la entrada de animales de zonas afectadas, el gobierno regional pondrá en marcha una medida restrictiva. "Todos aquellos transportes de animales procedentes de países que no estén afectados por la enfermedad pero atraviesen zonas en las que sí está presente la dermatosis, deberán informar al Principado con 30 días de antelación y será Medio Rural quien tome la decisión de dejarlos o no entrar a Asturias", subrayó Marcelino Marcos. Esta medida se suma a la de una cuarentena de 21 días para el ganado que proceda de zonas que el Principado considera de riesgo, "por ser cercanas a las que sí tienen dermatosis".

Marcelino Marcos mostró su preocupación por la posible extensión de la enfermedad, "algo muy difícil de controlar" y alertó de que "puede convertirse en un problema muy grave para el sector ganadero de nuestro país". Al detectarse algún caso de dermatosis nodular contagiosa el ganadero está obligado a sacrificar a todos sus animales. El consejero asturiano ha trasladado este temor al Ministerio de Agricultura, Pesca y Agroalimentación y ha pedido que esa medida sea menos restrictiva. "Es una enfermedad que en ningún caso se contagia a los seres humanos y que tampoco afecta a los productos derivados de los animales como la carne o la leche", explicó el Consejero, que advirtió, "ojalá me equivoque", de "un perjuicio económico y comercial enorme a nuestro país". En Cataluña ya se han sacrificado más de 2.500 vacas y "tenemos que tomarnos muy en serio las enfermedades pero también tenemos que valorar las consecuencias de las medidas que se aplican", dijo en referencia a esa obligatoriedad de sacrificar a todos los animales. También ha solicitado el consejero asturiano al ministerio que dirige Luis Planas, que el agroseguro cubra los daños que puede ocasionar la dermatosis en una ganadería, "porque hasta ahora no lo cubre".