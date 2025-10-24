Casas decoradas, talleres infantiles y música: San Mamés (San Martín del Rey Aurelio) se prepara para celebrar su Día de Muertos mexicano
Las actividades incluyen la actuación del dúo "La Cigarra"
San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, vivirá un sábado de miedo. "Esta celebración anual, promovida con motivo de la fiesta de Halloween, reúne a toda la comunidad para decorar el pueblo y disfrutar de una noche mágica para todos los públicos", señalaron los organizadores.
Este año, la temática será el Día de los Muertos mexicano, "con actividades pensadas para todas las edades". A las 18.00 horas habrá un taller infantil de manualidades y merienda para los más pequeños. A las 20.00 horas, se organizará un recorrido por el "pueblo completamente decorado, con actuaciones en vivo y sorpresas para descubrir la historia".
Música
También estará la foodtruck "La Gastroneta", bar y música en vivo con el dúo "La Cigarra" para amenizar la noche. "San Mamés se encuentra a tan solo dos kilómetros de Blimea y es conocido por su espíritu comunitario y su belleza natural. Este evento busca promover la cultura local y ofrecer una noche especial para todos", resaltó la organización.
