El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" alcanza su cuarta eliminatoria con la participación de trece cantantes

La cita será este sábado, en el cine Felgueroso, a partir de las 19.00 horas

Cine Felgueroso de Sama, que acoge la gala.

Cine Felgueroso de Sama, que acoge la gala. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta este sábado su cuarta ronda eliminatoria con la participación de trece cantantes. En categoría absoluta masculina se subirán a las tablas del cine Felgueroso, a partir de las 19.00 horas, Armando Martínez Riesco, Daniel Pérez García, Enrique Peláez Antuña, Manuel López Corujo, Isaac Sierra Longo, Manuel Roza Llera y Francisco Queipo García. Los acompañarán, en la misma categoría, Fernando Fernández Arduengo, Aquilino Fernández González y Esteban Verdeja Martínez.

En el apartado de aficionados concursará Rafael Díaz Fernández. Completarán el cartel, en la categoría juvenil, Bárbara Riesco Gómez y Jairo Pérez García.  Como es habitual, ejercerá como gaitero oficial Valentín Fuente. José Manuel González será el presentador y el jurado estará formado por Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte.

Rondas

El certamen se celebra en el Cine Felgueroso de Sama desde el pasado 4 octubre hasta el 20 de diciembre, con sesiones todos los sábados a las 19.00 horas, a excepción de los festivos. La entrada, como en ediciones anteriores, es libre hasta que se complete el aforo. Durante este mes de octubre, tienen lugar las jornadas clasificatorias. En noviembre se celebrarán las semifinales, y diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas.

