Comunidades energéticas, geotermia y accesibilidad: Europa busca en Langreo modelos de sostenibilidad en la regeneración urbana

Expertos de toda Europa se reúnen estos días en Langreo para analizar y poner en marcha proyectos de regeneración urbana en distintos puntos del continente. Lo hacen bajo el paraguas del proyecto Grinnger, financiado por la Unión Europea, del que forma parte el Ayuntamiento de Langreo con un grupo de trabajo en el que se integran también Hunosa, Vipasa, Fundación CTIC y la Fundación Cruz de los Ángeles, que acogió el encuentro en su espacio Arkuos.

Un momento de la sesión de trabajo en Arkuos de los participantes europeos en el proyecto Grinnger / D. O.

Langreo toma notas de iniciativas de otros países, como las actuaciones de la agencia medioambiental de París y su agenda urbana. Por su parte, el consistorio presento el proyecto de comunidad energética que se ha puesto en marcha en dos edificios de Langreo Centro. Asunción Noval, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Langreo, explicó cómo “se han colocado placas fotovoltaicas en la nave municipal de servicios operativos, en Valnalón, que sirve para dotar de energía no solo a las propias instalaciones municipales sino también a una decena de vecinos de esos edificios que se han sumado a la comunidad energética”. Este mes han recibido las primeras facturas de luz ajustadas al nuevo establecimiento “y supone un ahorro para los vecinos y para el Ayuntamiento”. También está previsto que esta comunidad energética sirva al colegio Eulalia Álvarez Lorenzo, de La Felguera.

Geotermia

Además de esta iniciativa de energías renovables, en la que también está presente Hunosa con su red de geotermia, que abastece a los mismos dos edificios y que está en proceso de ampliación. Dentro del proyecto Ginnger “se están remodelado las viviendas de Vipasa en La Tallerona”. En estos edificios de titularidad del Principado “se están ejecutando obras para mejorar la accesibilidad”, explico Noval.

La intención del Ayuntamiento de Langreo, dentro de estas políticas medioambientales es desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible y poner en marcha una agenda urbana, también sostenible, “que supondrá modificaciones y mejoras en el entorno urbano”