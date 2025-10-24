Misión "salvar al cabrales": la medida excepcional con la leche del queso que plantean para sacarlo adelante pese al sacrificio preventivo de 200 vacas

El sacrificio de 200 vacas de leche en Cabrales por un positivo en tuberculosis bovina ha puesto en peligro la producción del afamado queso cabrales. Ante esta situación, el Principado ha solicitado al Gobierno central "medidas excepcionales" para intentar paliar en la medida de lo posible el "devastador" daño que auguran los productores por la falta de leche para hacer uno de los quesos más famosos de la región.

"Hemos solicitado de manera excepcional", insistió el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, "que se pueda utilizar leche de otros concejos no adscritos a la Denominación de Origen Protegida (DOP) del queso Cabrales". El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aceptado la petición del Principado, "y ahora será el consejo regulador de la DOP quien tome la decisión de si utiliza o no leche de otros concejos", explicó Marcelino Marcos este viernes, 24 de octubre, durante una visita a Pola de Laviana para participar en los 25 años del grupo de desarrollo rural del Alto Nalón.

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, a la derecha, en Pola de Laviana para celebrar los 25 años del grupo de desarrollo rural del Alto Nalón / D. O.

Visto bueno del Ministerio

El Consejero se mostró comprensivo con la preocupación de los productores "porque si no tienen leche puede correr peligro la elaboración del queso". La petición al Ministerio se basa en las peculiaridades de los concejos de Cabrales y Peñaamellera Alta. "También se detectaron en su momento casos de tuberculosis en Tineo, pero el problema de Cabrales es que ese vacío sanitario -la obligación de sacrificar todos los animales de la cuadra afectada- tiene incidencia sobre un producto estrella como es el queso", explicó Marcelino Marcos, que insistió en que la decisión es de los productores. "Nosotros lo único que podemos hacer es buscar soluciones excepcionales ante una situación excepcional", aseguró.

El conocido como vacío sanitario busca erradicar enfermedades mediante el sacrificio de animales considerados positivos o sospechosos, una situación que ha desatado una fuerte oleada de críticas entre ganaderos, queseros y vecinos de la zona, que la califican de "poco rigurosa" y "devastadora para el sector".

Según denuncian, muchas de las vacas sacrificadas estaban sanas, y se está aplicando un criterio que castiga a explotaciones completas incluso cuando solo un animal ha resultado dudoso de tener la enfermedad. La situación está generando hartazgo generalizado en el sector y genera debate incluso en el sector veterinario.