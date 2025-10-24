Otoño con buen sabor de boca: descubre dónde puedes disfrutar de los mejores pinchos de Asturias durante los próximos diez días
Arranca la XXIII edición de “Mieres de Pinchu 2025”
Mieres vuelve a convertirse en el epicentro del sabor con la esperada XXIII edición de “Mieres de Pinchu 2025”, que se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre. Durante diez días, los bares y restaurantes del concejo competirán por ofrecer el mejor pinchu en una cita ya consolidada como una de las más destacadas del calendario gastronómico asturiano.
Los participantes presentarán sus propuestas culinarias más creativas y sabrosas, invitando tanto a vecinos como a visitantes a recorrer Mieres a través de una auténtica ruta del pinchu llena de innovación, tradición y sabor local.
El voto del público
El público tendrá un papel fundamental, ya que podrá votar por su pinchu favorito, contribuyendo así a elegir el ganador popular de esta edición.
Organizado por Entreconcejos, “Mieres de Pinchu 2025” promete una experiencia única donde la gastronomía se une al ambiente festivo y la hospitalidad mierense. El restaurante TC 28 acogió este viernes la inauguración del evento.
