Personal cualificado para combatir las catástrofes naturales: un municipio asturiano busca ser el referente formativo en este campo para todo el norte de España

Mieres quiere reforzar su oferta de Formación Profesional (FP) con un módulo inexistente hasta ahora en toda la zona norte de España: el Ciclo Formativo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias, que capacitará a profesionales para intervenir ante catástrofes naturales como incendios o inundaciones, por ejemplo.

La diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, presentó este jueves en el Ayuntamiento —junto al alcalde Manuel Ángel Álvarez y la concejala Belén Alonso— una proposición no de ley (PNL) para la implantación del ciclo en la localidad.

Por la izquierda, Delia Campomanes, Manuel Ángel Álvarez y Belén Alonso. / David Montañés

La iniciativa, registrada en la Junta General del Principado, busca reforzar la formación pública especializada en gestión de emergencias, prevención de riesgos e intervención ante situaciones críticas.

Campomanes subrayó que “la emergencia no se improvisa: se planifica, se coordina y se aprende”, recordando la necesidad de contar con profesionales preparados para responder a fenómenos cada vez más frecuentes, como los incendios forestales que han afectado a Asturias y al resto de España.

Mieres, terreno idóneo para convertirse en referente

El alcalde Manuel Ángel Álvarez destacó que el concejo cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en un referente en este tipo de formación: “Creemos que campus universitario y Formación Profesional tienen que ser los platos fuertes en Mieres. La apuesta por ampliar la FP y mejorarla es una estrategia clara de este gobierno”.

El regidor se mostró confiado en que Mieres se convierta en el primer municipio del norte de España en ofrecer esta formación, algo que considera clave ante la alta demanda de enseñanzas especializadas.

La concejala Belén Alonso resaltó que el proyecto no es fruto de la improvisación, sino el resultado de dos años de trabajo. “La ubicación de Mieres cumple con creces y aporta valor añadido a este ciclo formativo”, afirmó. Alonso recordó que el municipio dispone de un campus universitario con titulaciones de Ingeniería Forestal y Ambiental, el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio y un parque de bomberos cercano, recursos "que enriquecerían la formación práctica del nuevo ciclo".

Descentralización y cohesión territorial

Campomanes valoró que la iniciativa representa una apuesta por la descentralización educativa como vía para una Asturias más cohesionada territorialmente, además de ser un polo de atracción para estudiantes de otras regiones.

La proposición plantea que el Consejo de Gobierno del Principado estudie la implantación del ciclo dentro de la planificación general de FP, atendiendo a la demanda social y laboral del territorio.

El texto subraya que esta medida supondría una apuesta estratégica para reforzar la empleabilidad de la juventud asturiana, al tiempo que consolidaría a Mieres como polo de referencia educativa en el ámbito de la seguridad y la gestión de emergencias.

Asimismo, la iniciativa contribuiría a diversificar la oferta formativa de la FP en Asturias, en línea con los objetivos de modernización y ampliación que impulsa el Gobierno autonómico.

En cuanto a la necesidad de personal formado en la gestión de emergencias, la propuesta que se debatirá en la Junta apunta que la coordinación eficaz en situaciones de riesgo resulta un factor decisivo para minimizar daños humanos, materiales y ambientales: "Por ello, resulta cada vez más urgente dotar al sistema educativo de instrumentos formativos que preparen a técnicos capaces de liderar dispositivos de intervención, articular recursos públicos y privados y garantizar una respuesta rápida y eficiente ante las distintas contingencias. No se trata únicamente de reforzar la capacidad de reacción, sino también de avanzar en la planificación, prevención y evaluación de riesgos, elementos fundamentales de cualquier estrategia de seguridad y protección civil en el siglo XXI".