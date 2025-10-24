El PP plantea bajar el IBI en Mieres: estos son los motivos (y las cifras) que pone sobre la mesa

El grupo municipal del Partido Popular (PP) de Mieres ha presentado una moción en el Ayuntamiento para reducir la tasa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el objetivo de “aliviar la carga fiscal de las familias mierenses y estimular la economía local”.

Los populares sostienen que el Consistorio dispone de margen suficiente para aplicar una rebaja fiscal, "dado que el ejercicio de 2024 se cerró con un superávit superior a los 20 millones de euros, pese a contar con una población de apenas 36.500 habitantes".

“Con ese colchón presupuestario ya no es necesario seguir exprimiendo a los ciudadanos con impuestos tan altos. Si quieren aumentar los servicios, la receta está clara: mejor gestión y menos abrir las calles tres veces en el mismo sitio”, afirma el portavoz municipal del PP, Fernando Hernández.

Mieres, entre los municipios con mayor presión fiscal

El PP argumenta que el presupuesto municipal de 2025, aprobado en torno a 45 millones de euros, crece cerca de dos millones respecto al ejercicio anterior. El PP denuncia que “todo esto sale del bolsillo de los mierenses”. Fernando Hernández recalca que el municipio "paga un 36% más de impuestos que la media asturiana", lo que —según el grupo— “coloca a Mieres entre los concejos con mayor presión fiscal de la región”.

“Un 96% de los municipios asturianos ofrece mejores condiciones fiscales que Mieres. En Langreo se paga un 20% menos y en Gijón casi un 40% menos. Así es difícil que la gente no se marche a vivir fuera”, lamentó Hernández.

Tres ejes para una fiscalidad más justa

La moción presentada por los populares se articula en tres líneas de actuación principales:

Bonificaciones para familias numerosas , con el fin de ofrecer un alivio fiscal a los hogares con más cargas económicas.

, con el fin de ofrecer un alivio fiscal a los hogares con más cargas económicas. Incentivos a la instalación de energía solar fotovoltaica , aplicables a viviendas residenciales que apuesten por el ahorro energético.

, aplicables a viviendas residenciales que apuesten por el ahorro energético. Reducción general de los tipos de gravamen aplicables a los bienes de naturaleza urbana y rústica.

“Es hora de que el gobierno de IU se acuerde de los ciudadanos”

“Esta moción representa un paso crucial para aliviar la carga fiscal de nuestros ciudadanos y estimular la economía local”, defiende Hernández, quien confía en que la propuesta “mejorará la calidad de vida de las familias, favorecerá el comercio de proximidad e incentivará la inversión inmobiliaria”.

El portavoz añadió que “Mieres no puede seguir con una de las tasas de IBI más elevadas de Asturias mientras hay margen real para rebajarla”. Pide al equipo de Gobierno “que piense en los vecinos y no solo en las cifras del presupuesto”.

“Bajar los impuestos es un paso necesario para crear un impacto económico positivo, mejorar la calidad de vida y construir un futuro más próspero para todos los mierenses”, concluyó.