San Martín es la fiesta del cine
CINESAN se inaugura esta tarde con la película «Memorias de África»
Los cortos asturianos a concurso «ganan en creatividad», dice la concejala Cintia Ordóñez
A.A.
La cultura del cine reina en San Martín del Rey Aurelio. El Teatro Municipal extiende la alfombra roja para celebrar desde hoy y durante las próximas semanas el IX Festival Internacional de Cortometrajes CINESAN, un evento de referencia en el circuito cinematográfico nacional que proyectará una selección de los mejores trabajos en cortometrajes del panorama nacional y autonómico. La entrada es gratuita.
El festival arranca con el largometraje "Memorias de África" para seguir con las secciones temáticas de Halloween e Infantil como anticipo a las sesiones de cortos a concurso de las secciones oficial y asturianos. Entre la variedad de géneros "priman los dramas sobre temática social y las relaciones personales", según destaca la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, para quien los cortos asturianos seleccionados "tienen un alto nivel en todos los parámetros valorables y han ganado en creatividad", tal y como describe.
En total se proyectará una veintena de cortometrajes, que han resultado de una selección de más de 700 obras de unos treinta países presentados a concurso, cuyo cribado responde al jurado formado por el productor Jaime Gona, la profesora de Universidad experta en audiovisuales Emma González, y el director de cine Fernando Longoria, en colaboración con la Concejalía de Cultura.
En la gala de clausura se entregarán los premios al Mejor Corto Sección Oficial, Mejor Corto Sección Asturianos y Mejor Interpretación.
Programa
Inauguración – Homenaje a Robert Redford
Memorias de África, de Sydney Pollack (1985) Teatro Municipal. Viernes, 24 de octubre. 19.00 horas.
Cinesan Halloween Terrifier 3, de Damien Leone (2024)
No recomendada para menores de 18 años.Viernes, 31 de octubre. 19.00 horas.
Cinesan Infantil Gru 4, mi villano favorito, de Patrick Delage y Chris Renaud (2024)
Domingo, 2 de noviembre. 19.00 horas.
Sección Oficial – Primera proyección de cortos finalistas
Viernes, 7 de noviembre. 19.00 horas:
· INSALVABLE, de Javier Marco
· ALL YOU NEED IS LOVE, de Dany Ruz
· EL REGALO, de Lara Izaguirre
· 893 KILÓMETROS, de Rubén Guindo
Sección Oficial – Segunda proyección de cortos finalistas Sábado, 8 de noviembre. 19.00 horas.
- SOFIANE, de Fabien Ara
- EL FANTASMA DE LA QUINTA, de James A. Castillo
- LA RESPUESTA DE LOPE DE VEGA, de Diana Caro
- PUEDES TÚ SOLITO, de Silvia Pradas
Día de los cortos asturianos
Domingo, 9 de noviembre. 19.00 horas.
· REFUGIOS, de Kiko Prada
· TODO LO DICHO, de Nel González
· ÁNIMA, de Roberto H. Roquer
· LA REINA DE LOS IDIOTAS, de J.K. Álvarez
· CHICKEN JAZZ, de Imanol Ruiz de Lara
· SUSURROS, de Antonio Llaneza
· ATARDECER EN PARÍS, de Roberto F. Canuto y Xiaoxi Xu
· POR AMOR AL ARTE, de Adrián Neo
· UNA LLUZ, de Diego Flórez
· MAPA DE LA GEOGRAFÍA EMOCIONAL, de Candela Megido y Julu Martínez
· ¿DÓNDE ESTÁ RICHARD?, de J.K. Álvarez
· CUSTODIA COMPARTIDA, de Marino Franco
Gala de clausura y entrega de premios
Espectáculo teatral a cargo de «Con Alevosía Teatro».
Sábado, 15 de noviembre. 19.30 horas
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
- Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego
- La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
- Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable