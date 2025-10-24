San Martín es la fiesta del cine

La cultura del cine reina en San Martín del Rey Aurelio. El Teatro Municipal extiende la alfombra roja para celebrar desde hoy y durante las próximas semanas el IX Festival Internacional de Cortometrajes CINESAN, un evento de referencia en el circuito cinematográfico nacional que proyectará una selección de los mejores trabajos en cortometrajes del panorama nacional y autonómico. La entrada es gratuita.

El festival arranca con el largometraje "Memorias de África" para seguir con las secciones temáticas de Halloween e Infantil como anticipo a las sesiones de cortos a concurso de las secciones oficial y asturianos. Entre la variedad de géneros "priman los dramas sobre temática social y las relaciones personales", según destaca la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, para quien los cortos asturianos seleccionados "tienen un alto nivel en todos los parámetros valorables y han ganado en creatividad", tal y como describe.

En total se proyectará una veintena de cortometrajes, que han resultado de una selección de más de 700 obras de unos treinta países presentados a concurso, cuyo cribado responde al jurado formado por el productor Jaime Gona, la profesora de Universidad experta en audiovisuales Emma González, y el director de cine Fernando Longoria, en colaboración con la Concejalía de Cultura.

En la gala de clausura se entregarán los premios al Mejor Corto Sección Oficial, Mejor Corto Sección Asturianos y Mejor Interpretación.