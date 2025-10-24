Viaje a la Revolución del 34: Mieres acoge una recreación de un asalto y Lena una visita guiada del enfrentamiento de Campomanes

La comarca del Caudal viajará este sábado a la Revolución del 34. Será en los alrededores del Ateneo de Turón, a partir de las 17.00 horas, con una recreación (a cargo del Grupo Frente del Nalón) del asalto al local del Sindicato Católico de Obreros Mineros en Moreda junto a otros episodios históricos. No será la única actividad que se desarrollará este 25 de octubre para conmemorar el estadillo revolucionario de 1934, ya que la Fundación Andreu Nin ha organizado una visita guiada sobre la "batalla" de Campomanes y una ofrenda floral.

"Desde el año pasado", expusieron los organizadores de la recreación histórica, "la asociación Frente del Nalón y el Ayuntamiento venimos organizando la recreación histórica Turón 1934 y queremos que se convierta en fecha estable en nuestro calendario. El año pasado la dedicamos a narrar los eventos revolucionarios en el mismo Turón, pero como nos gusta ir variando, en esta edición vamos a darle otro enfoque".

La recreación se centrará en el valle de Aller, donde "la acción del paternalismo industrial del marqués de Comillas había creado una pequeña masa de obreros contrarrevolucionarios que, aunque para los años de la república estaba ya de capa caída frente al auge del SOMA, aún generó un pequeño núcleo de oposición a la revolución".

La idea de los organizadores es mostrar "al público el ambiente previo a la insurrección obrera y el comienzo de la revolución, así como las diferentes culturas políticas y sindicales presentes en las cuencas mineras en esos años. Se abordarán las dinámicas de la violencia política en la época, las diferencias y acuerdos entre las distintas facciones del movimiento obrero, la importancia del chigre como espacio de socialización y de la prensa como vehículo de difusión de ideas. Y por supuesto, el desarrollo de los eventos revolucionarios desde la firma de la Alianza Obrera al estallido de la insurrección".

La recreación del pasado año en Turón. / David Montañés

El punto álgido de los combates será el asalto al local del Sindicato Católico de Obreros Mineros en Moreda, "donde se encerraron casi treinta personas armadas, incluida una mujer, para resistir el avance de los revolucionarios, que ya habían tomado los cuarteles de la Guardia Civil, resistiendo dos días de asedio". Todo se recreará en el entorno del ateneo de Turón, "lugar histórico de la localidad, que transportará al público a las calles de 1934".

Visita guiada

La Fundación Andreu Nin, por su parte, conmemorará el aniversario de la Revolución de Octubre del 34 con la jornada "La Alianza Obrera: un camino para la insurrección". Habrá una visita guiada al frente de Campomanes, a cargo de Ernesto Burgos y Germán Mayora. Se iniciará a las 10.30 horas en el cementerio de la localidad y cuenta con la colaboración del Espacio Cultural 19 10.

Más tarde, a las 13.30 horas, habrá un acto de homenaje y una ofrenda floral en el barrio de la Villa, en Mieres, en la plaza de los Antiguos Juzgados. Intervendrán Norberto Martín, por parte de la Fundación Andreu Nin; Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres; Greta Cortina, directora del Espacio Cultural 19 10; y Alberto Rosón; de la Fundación Anselmo Lorenzo.