La ampliación del parque Pinín, más cerca: el Ayuntamiento de Langreo ultima la compra de los terrenos necesarios para desarrollar el proyecto

El Ayuntamiento de Langreo ultima la compra de los terrenos necesarios para ampliar el parque Pinín, en La Felguera. El gobierno local promueve un proyecto para dotar de mayor superficie a este espacio lúdico habilitando, además, un nuevo vial que comunique las calles Alonso Grande y Horacio Fernández Inguanzo. Este último vial da acceso a los colegios Beata Imelda-Santo Tomás y Turiellos, pero actualmente no tiene salida, lo que convierte el recorrido en un fondo de saco para los coches y autobuses escolares que van a los centros educativos.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, señaló que la adquisición del suelo va por buen camino. "Ya habíamos comprado una parcela y ahora estamos en trámites muy avanzados para alcanzar un acuerdo con los propietarios del resto de las parcelas para desarrollar la unidad de actuación en la zona. Y así poder completar el parque de Pinín y sacar un vial para aliviar los problemas de tráfico que hay en el entorno de los colegios". El edil langreano detalló que "nosotros ahora adquiriríamos el suelo y después tendremos que hacer el proyecto; se trata de una inversión importante".

El edil ya había expresado la pasada primavera, cuando se hizo pública la intención del Ayuntamiento de llevar a cabo la actuación, que "existía un proyecto de los años noventa para ordenar todo ese espacio, pero los terrenos no eran municipales". El acuerdo por el suelo permitirá vencer ese obstáculo y poner en marcha definitivamente la actuación.

El objetivo es dar más amplitud al parque Pinín, en la zona de la actual cancha deportiva. Y disponer de un nuevo vial que conecte Horacio Fernández Inguanzo y Alonso Grande. En la actualidad, los coches que van a los colegios tienen que dar la vuelta para regresar al centro de La Felguera, a través de la calle Ingeniero Casariego, lo que, en ocasiones, genera problemas de tráfico en las horas punta de entrada y salida a los centros educativos, expone el gobierno local.

La parcela afectada por la actuación está ubicada junto a las calles Alonso Grande y Marqués de Bolarque, con lo que el nuevo vial permitiría sacar el flujo de tráfico a través de la avenida de Picasso, uno de los principales ejes de la Felguera, bien hacia Barros o hacia el centro del distrito langreano.

Langreo Centro

La ampliación del parque Pinín no es la única actuación que el Ayuntamiento tiene en cartera para mejorar tener nuevos espacios verdes en el concejo. También proyecta habilitar un nuevo parque en Langreo Centro, en la parcela de titularidad municipal emplazada junto al estadio de fútbol de Ganzábal y que hasta ahora había estado afectada por las obras del soterramiento de las vías. Es un terreno junto al que discurría el antiguo trazado ferroviario y que en los últimos años se había utilizado, precisamente, para guardar maquinaria y material de obra del plan de vías.

El gobierno local de Langreo también quiere impulsar la implantación de "zonas de refresco" en su entramado urbano para que los vecinos disfruten de áreas con sombras cuando apriete el calor. El Ayuntamiento ya tiene identificadas algunas plazas de Sama y La Felguera en las que se podrían habilitar estos espacios, en los que se plantarán árboles, según el plan que maneja el Ayuntamiento.