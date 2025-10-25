El balneario del Montepío de la Minería acoge en Ledesma el encuentro nacional de Villas Termales con la vista puesta en la modernización y la colaboración institucional

El Balneario de Ledesma, gestionado por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, se ha convertido estos días en epicentro del termalismo nacional al acoger el encuentro “Futuro de los territorios termales: compromiso, transformación y colaboración en red”, organizado con motivo de la XVIII Asamblea de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Acto Inaugural

Durante el acto inaugural, celebrado en el municipio salmantino de Vega de Tirados, el presidente de la Red y de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha señalado los cinco ejes estratégicos que marcarán el futuro del termalismo en España: colaboración institucional, modernización de los balnearios, impulso a la investigación, promoción digital y ampliación de la red de villas termales. Menor destacó que estos pilares permitirán “fortalecer un sector con un enorme potencial económico, social y de salud para el medio rural”.

El alcalde de Vega de Tirados, Javier Calvo Santiago, subrayó la importancia del termalismo como “pilar fundamental” del municipio, mientras que el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias García, incidió en su capacidad para “generar empleo y fijar población en el entorno rural”. Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa María López Alonso, recordó que la nueva Estrategia de Turismo 2030 sitúa al turismo de salud y bienestar “como parte esencial del desarrollo sostenible de los territorios”.

Referente social y sanitario

El anfitrión del encuentro, Jesús Armando Fernández Natal, presidente del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, destacó la trayectoria del Balneario de Ledesma como referente histórico del termalismo social y sanitario, así como su papel en la revitalización de la red de villas termales.

La jornada se estructuró en dos paneles de experiencias y dos mesas redondas, en las que se abordaron temas como la innovación aplicada al termalismo, la salud y el bienestar, los nuevos modelos de gestión y las políticas públicas que respaldan el desarrollo del sector. El encuentro concluyó con la celebración de la XVIII Asamblea de la Red de Villas Termales, reafirmando el compromiso común por impulsar un modelo de termalismo más sostenible, inclusivo y conectado con las comunidades locales.

El Balneario de Ledesma, cercano a Vega de Tirados, consolida así su papel como espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro del termalismo, en una cita que ha reunido a representantes institucionales, expertos y gestores de todo el país.