“Caos blanco” en Pajares: la estación ve peligrar la campaña por la falta de control de seguridad y las obras siguen acumulando retrasos

A falta de aproximadamente un mes para el inicio de la campaña de esquí en Asturias, la inquietud en la estación invernal de Valgrande-Pajares está alcanzando cotas de temporal. A estas alturas del año, y con muchos aficionados ya encerando los esquís, el inicio de la temporada está más que en el aire.

Ninguna empresa ha querido asumir el contrato de Responsabilidad Técnica de las instalaciones de transporte por cable. Al quedar desierta esta licitación, el Principado debe encontrar una solución o, según advierten los usuarios, «asumir el riesgo de que la estación no abra en toda la temporada, lo que sería gravísimo y, sin duda, conllevaría responsabilidades políticas».

Alerta entre concesionarios y clubes: “Hay un riesgo real de que la campaña colapse”

Los concesionarios de la estación, los clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central perciben ya un riesgo real de que la campaña se vea comprometida por la falta de responsables del control de seguridad.

El contrato que ha quedado desierto —y que resulta esencial para que el equipamiento pueda poner en marcha sus remontes— fue asumido hasta la pasada temporada por empresas de gran prestigio, que en su momento cuestionaron la labor del jefe de explotación de la estación, al que achacaron «falta de actitud y aptitud», en sintonía con la percepción de la propia dirección del complejo.

«La falta de garantías sobre las decisiones tomadas hasta la fecha ha llevado a que estas firmas hayan renunciado inicialmente a seguir con la labor de control que venían realizando», señalan los portavoces de la citada plataforma.

A falta de apenas un mes para que los remontes se activen, Pajares no tiene cubierto este servicio imprescindible. “O encuentran una empresa o la estación no podrá abrir”, alertan, muy preocupados, varios integrantes de la mesa de la nieve consultados por este diario.

Esquiadores en Pajares. / Juan Plaza

El Principado, obligado a actuar con urgencia

La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte debe resolver con urgencia un problema que no es menor y que cada día genera más nerviosismo en Valgrande-Pajares. El calendario avanza y la estación continúa sin contrato de Responsabilidad Técnica.

Pero este grave contratiempo no es el único frente abierto. Empresarios y agentes vinculados al equipamiento lenense ya alzaron la voz a principios de octubre para pedir al presidente del Principado, Adrián Barbón, que asumiera personalmente el liderazgo del proyecto de modernización del complejo, cuya segunda fase acumula, aseguran, «retrasos y falta de concreción».

Retrasos en las obras de mejora y pérdida de confianza

Tanto los esquiadores como el tejido de servicios vinculado a la estación asisten con creciente malestar al retraso que acumulan las obras de la segunda fase de ampliación. El Principado se comprometió en julio a ejecutar actuaciones por valor de 750.000 euros.

«Ante la incapacidad para lograrlo, en septiembre se realizó un encargo menor, reduciendo el importe a 200.000 euros. Las tareas deberían haber comenzado el 1 de octubre, pero no acaban de arrancar. El plazo es muy ajustado, ya que el invierno está a la vuelta de la esquina y, cuando empiece el mal tiempo, ya no se podrá trabajar», explican desde la mesa de la nieve.

En concreto, las actuaciones encargadas —y que deberían estar avanzadas pero ni siquiera han comenzado— son la adecuación y mejora de los accesos al telecabina, la renaturalización del entorno y del área recreativa, así como la pista de esquí de fondo en la cota superior.

Nada se sabe del resto de trabajos correspondientes a la fase dos, como el proyecto del telebike. También debería estar ya desarrollado el diseño del bike park integrado en el entorno natural, cuya ejecución se prevé para 2026.

Advertencia: riesgo de perder fondos europeos

“El Principado asumió un compromiso de mínimos para este otoño y no está cumpliendo ni con esa planificación a la baja”, denuncian en Pajares.

Las mencionadas actuaciones forman parte de un proyecto más amplio que da forma a la segunda fase de ampliación de la estación. Los colectivos implicados advierten de que la parálisis administrativa pone en riesgo ayudas europeas por valor de 5,25 millones de euros, destinadas a la iniciativa “Desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares como motor económico del valle de Lena”.

Empresarios, vecinos y esquiadores recuerdan que las inversiones pendientes deberían haberse iniciado en junio de 2024, con una primera partida de 750.000 euros, y que el conjunto del proyecto tendría que estar finalizado en noviembre de 2025, con un presupuesto total de siete millones de euros.

«La redacción del proyecto del telebike debería haberse encargado este año, y no consta que se haya hecho», ponen como ejemplo.

Una estación con futuro incierto

Entre las actuaciones previstas en esta segunda fase figuran la instalación del telebike, la iluminación del bike park, la creación de miradores y rutas accesibles, así como un circuito de esquí de fondo y recorridos para bicicleta y senderismo.

“Pajares corre el riesgo de quedar incompleto por la falta de gestión”, lamentan desde el entorno de la estación, que ve con creciente preocupación cómo el calendario avanza mientras los compromisos se retrasan y el futuro de la campaña sigue en el aire.