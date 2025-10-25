Guerra de cañas en el río Caudal: la pesca sin muerte y la tradicional enfrentan posturas en Mieres y Morcín

La iniciativa de la Asturiana de Pesca, que plantea recalificar como zona de pesca libre el tramo del río Caudal comprendido entre Argame y Parteayer, en Morcín, ha generado una fractura entre los defensores de la pesca sin muerte y quienes apuestan por la pesca tradicional.

El frente crítico con la medida está integrado por colectivos como el Maxia Fishing Club, que advierten de que alterar la actual distribución de zonas de pesca podría suponer un grave perjuicio para la población truchera del Caudal. Además, alertan de que la decisión afectaría negativamente a la organización de campeonatos internacionales, un tipo de evento que ha proliferado en el río desde la exitosa celebración del Campeonato del Mundo de Pesca con Mosca en 2023.

“No podemos tirar por tierra años de esfuerzo”

“Es una pena que el Principado se esfuerce en proteger unas zonas y, tras la recuperación de los cauces, permita que determinadas asociaciones las exploten”, señala Andrés Torres, portavoz del Maxia Fishing Club e integrante de la selección española campeona del mundo en 2023. Estos colectivos reclaman un plan de gestión de ríos que proteja los cotos sin muerte. “Pedimos que se mantenga un criterio. No podemos permitir que espacios recuperados para la actividad truchera, tras años de esfuerzo, puedan quedar esquilmados en uno o dos años, tirando por tierra todo el trabajo realizado”, añade Torres.

La Asturiana de Pesca defiende la medida

La reorganización fluvial del Caudal, ya aprobada por el Consejo de Pesca, establece el levantamiento de la pesca sin muerte en el tramo comprendido entre Parteayer y Argame. La propuesta parte de la Asturiana de Pesca, que defiende la medida con varios argumentos. “Los pescadores de Morcín tienen derecho a disfrutar en el concejo de un tramo de pesca libre, algo que hasta ahora no podían hacer debido a que todo el concejo estaba vedado”, afirma Nacho Cerra, vicepresidente de la entidad. Según explica, la medida no dañará el río, ya que como compensación se declarará zona sin muerte el tramo que va desde Baiña hasta Parteayer, en Mieres, de mayor longitud y localizado justo por encima en el cauce.

El río Caudal, que discurre por Mieres y Morcín hasta desembocar en el Nalón, cuenta actualmente con unos 9 kilómetros de coto sin muerte y 5 de pesca libre.

Los defensores del modelo sin muerte temen que la “avaricia” de algunos aficionados y asociaciones ponga en riesgo el equilibrio piscícola. “Han acabado con las truchas en el tramo superior del río y ahora pretenden intercambiar la protección para seguir matando lo que queda”, denuncian.

“El problema no son los pescadores, sino los depredadores”

Desde la Asturiana de Pesca rechazan esas acusaciones. “Los tramos sin muerte se respetan, pero hay que lograr que todo el mundo tenga su espacio en el río. Nosotros llevamos años repoblando estas aguas con truchas y somos los principales responsables de su recuperación. Nunca hemos visto ayudando a quienes ahora se quejan”, recalca Cerra. Asimismo, descartan que el río pueda quedar esquilmado: “El río no va a quedarse sin ejemplares porque un padre saque dos truchas con su hijo. El problema son los depredadores, como los cormoranes, garzas o nutrias, cuyas poblaciones no dejan de crecer”.