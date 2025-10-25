IU defiende su política fiscal en Mieres y acusa al PP de falta de credibilidad: "El concejo lleva 12 años con las tasas e impuestos congelados"
El gobierno local recuerda que lleva 12 años con los impuestos congelados y asegura que el municipio recauda menos por habitante que las principales ciudades asturianas
El gobierno de Mieres (IU) está lejos de valorar siquiera las propuestas del PP en materia fiscal. Los gestores municipales, tras solicitar los populares una rebaja del IBI y criticar lo que consideran una alta presión fiscal en el concejo, han replicado que el Ayuntamiento “lleva 12 años con las tasas e impuestos congelados, realizando solo una subida puntual en basura y agua para cumplir la legislación vigente”.
“Los datos son los que son y muestran que en Mieres la recaudación de impuestos por habitante —360 euros al año— está muy por debajo de Gijón (464), Oviedo (454) y Avilés (407), y es menor que la de Siero (380) o Aller (378), según las cifras del Ministerio de Hacienda”, señalan los responsables económicos del equipo de Manuel Ángel Suárez.
Bonificaciones fiscales
El gobierno local añade que se está “impulsando una política de bonificaciones fiscales para que las personas con menos recursos paguen menos impuestos”, lo que supone un ahorro total de 1,7 millones de euros para los vecinos.
“Y mientras en Mieres se pagan menos impuestos, estamos impulsando 20 millones de euros en inversiones en todo el municipio; solo en Deportes, casi 5 millones”, destaca el Ejecutivo local. Además, subraya que “el PP pide rebajas fiscales, pero con Rajoy subieron más de 30 impuestos”.
“Subieron cinco veces el IRPF, dos veces el IVA y el IBI… Solo el IBI lo incrementaron un 10% para el 50% de las viviendas”, añaden. “No tienen credibilidad. Ahora piden bajar el IBI, pero fueron los responsables del ‘catastrazo’ en toda España”.
Por su parte, el PP argumenta que el presupuesto municipal de 2025, aprobado en torno a 45 millones de euros, crece cerca de dos millones respecto al ejercicio anterior. Los populares sostienen que “todo esto sale del bolsillo de los mierenses”.
El concejal Fernando Hernández recalca que el municipio “paga un 36% más de impuestos que la media asturiana”, lo que, según el grupo, “coloca a Mieres entre los concejos con mayor presión fiscal de la región”.
