Malos olores en Langreo: estas son las primeras (y esperadas) conclusiones del equipo de olfateadores que rastrea el origen del hedor

Un informe parcial sobre los malos olores en La Felguera al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA revela que el impacto odorífero en Langreo es “limitado y localizado, concentrándose en puntos concretos próximos a actividades industriales”. En uno de esos puntos, el más cercano a una empresa del entorno de Valnalón de donde el Ayuntamiento sospecha que sale el mal olor, se superaron los límites permitidos por la normativa, es decir, más del 10 por ciento del tiempo de inspección se detectó olor a plásticos.

Ante las quejas vecinales recibidas durante meses, el Ayuntamiento de Langreo encargó un informe para tener “pruebas objetivas” y no solo la apreciación ciudadana, para exigir a la empresa medidas correctoras que hasta el momento se niega a implementar.

Por el momento el Consistorio ha recibido un informe parcial de la empresa especializada. Entre abril y julio de 2025 se efectuaron 112 mediciones en diferentes franjas horarias (mañana, tarde y noche) y días de la semana. Los olores se clasificaron en tres categorías: residuos plásticos, aguas residuales y otros (naturales o urbanos). Los “olfateadores” recorrieron La Felguera diferentes días de la semana y a diferentes horas del día.

Olor a residuos plásticos

Según ese primer informe el 8 por ciento de las mediciones registraron olor a residuos plásticos, el que ha soliviantado a los vecinos hasta sacarlos en manifestación el pasado jueves. Los olores a aguas residuales representaron un 2,7 por ciento, mientras que los olores no molestos (vegetación, tráfico, comida, etc.) alcanzaron un 35,7 por ciento.

En ese 8 por ciento de mediciones con olor a plástico, ese olor se mantuvo durante más del 10 por ciento del tiempo de “olfateo”, el límite que marcha la normativa. La mayor concentración de ese olor es en la calle Francisco Ferrer, en el entorno de Valnalón, “por lo que la actividad industrial que puede estar originando estos episodios de olores se encuentra en este barrio o en las proximidades”, apunta el estudio.

El informe señala que “de forma general, los episodios de olor a plástico ocurren durante las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, mientras que en las horas centrales del día no se detecta olor”. Eso sí, la empresa encargada de elaborar el estudio señala que en la actualidad se encuentra en su fase intermedia y es necesario esperar al final del proyecto para extraer mejores conclusiones.

Ante este informe parcial al que ha tenido acceso este periódico, el PSOE de Langreo ha pedido al Ayuntamiento que tome medidas cautelares contra la empresa que supuestamente causa las molestias.

El pasado jueves, el alcalde de Langreo, Roberto García aseguró que el Ayuntamiento dispondrá "en el plazo de dos o tres semanas" de los resultados definitivos del estudio contratado con una empresa de olfateadores profesionales para tratar de dar con el origen de los malos olores que La Felguera viene sufriendo desde hace año y medio.