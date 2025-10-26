Emotivo centenario en Mieres: la iglesia de surgió del río cumple 100 años en Santa Cruz

Santa Cruz se asienta a orillas del río Aller.La localidad mierense ha convivido siempre con las riadas. Una de estas crecidas arrasó, al inicio de la dictadura de Primo de Rivera, la vieja iglesia, un pequeño templo de unos 75 metros cuadrados. Se decidió entonces construir un nuevo edificio, de mayor tamaño, para dar cabida a la creciente población. Eran los años del auge de la minería del carbón y el territorio estaba en plena expansión demográfica y económica. El resultado fue la actual iglesia, que ocupa una superficie de unos 335 metros cuadrados. Se inauguró hace justo cien años. Este domingo se organizó un emotivo acto religioso para conmemorar el centenario.

Santa Cruz acogió ayer una misa muy especial. Para celebrar el centenario de la iglesia parroquial se reunió a los sacerdotes originarios del pueblo, todos ellos asentados en Asturias y la mayoría en la comarca del Caudal. Acudieron a la cita Raimundo Arias Mere, cura de Rioturbio; Celestino Riesgo, actual párroco de Villaviciosa; Miguel Ángel Calleja, pastor del Alto Aller; Jorge Cortés, adscrito a la parroquia de San Juan de Mieres; y Toño López, párroco de Campomanes. Con ellos estuvieron, entre otros, Alfonso Abel, párroco local, y Miguel del campo, arcipreste del Caudal. Como acto previo a la celebración religiosa del centenario, el historiador Ernesto Burgos ofreció una charla en Santa Cruz, en la que trazó una semblanza del templo enmarcándolo en su contexto social. "Esta iglesia no es solo un edificio religioso, sino que forma parte del tejido social, industrial y urbano de la parroquia", destacan los vecinos.

Para reconstruir la historia de la iglesia de Santa Cruz hay que recurrir a las referencias que se recogen en un libro con tapas de becerro, custodiado en el convento de San Isidoro de León. "Durante la dictadura de Primo de Rivera no solo se construyó este templo, sino que se reformaron también varios edificios del entorno", destaca Ernesto Burgos.

No siempre los vientos fueron tan favorables. "Durante la Revolución del 34 se robaron la campana y un cáliz de plata", apunta Burgos. De la campana se sabe que se fundió para fabricar balas destinadas al ejército obrero sublevado; de la valiosa copa, nada más se supo.

La iglesia de Santa Cruz ha sido testigo del auge y del declive de la minería a lo largo del último siglo. Ya centenaria, sigue siendo un referente y un punto de encuentro para la comunidad.