Germán Martín, nuevo jefe de la Policía Local de Mieres: "Aquí no ha problemas de tráfico graves, pero ahora vivimos un momento muy complicado por las obras"

Germán Martín (Mieres, 1967) se convertía hace un mes en jefe de la Policía Local de Mieres tras la jubilación de Rafael Carramal. Tras toda una vida en la calle, este subinspector liderará ahora el cuerpo municipal. Discreto, amable y respetuoso, concede su primera entrevista a LA NUEVA ESPAÑA y deja claro su principal aliado en la nueva tarea: "Tengo una plantilla que me facilitan la tarea diaria".

–Lleva un poco más de un mes en sus nuevas funciones. ¿Qué tal la adaptación?

–Poniéndome al día en todo y aclimatándome al nuevo puesto, que aunque ya lo ejercía en las ausencias del anterior jefe, es diferente. Hay más funciones y más responsabilidad ahora.

–Empecemos por el principio. ¿Qué le llevó a hacerse policía local?

– De eso hace mucho tiempo ya. En aquellos años había muy poco trabajo. Tras decidir prepararme para opositar, fue mi hermano, que sacó la plaza de policía local tres años antes que yo, el que me aconsejó que preparara las de Policía Local de Mieres. Le hice caso y me fue bien por suerte.

–¿Cuántos años lleva en Mieres y en qué servicios ha estado?

–Siempre he vivido en Mieres. Llevo 36 años en la policía local y, quitando seis meses que estuve en sanciones, el resto siempre trabajé en seguridad ciudadana, siempre en la calle.

–¿Qué me dice de Rafael Carramal, su predecesor?

–De Rafael solo puedo tener buenas palabras. Ha sido un buen jefe y siempre ha velado por el bien común de la plantilla. Le deseo lo mejor, que disfrute de la jubilación que es bien merecida.

–Aunque algunos policías son veteranos, también han entrado una hornada joven en los últimos años. ¿Cómo los ve?

–Ahora la plantilla está formada por agentes veteranos de mi generación y por agentes de nuevo ingreso. Hay una promoción que está aquí desde hace unos cinco años y también tenemos interinos. Todos aportan ganas, interés y profesionalidad; son un grupo con el que da gusto trabajar. Tanto los tres subinspectores que hay, como el resto de agentes, me facilitan la tarea diaria que como jefe realizo.

El subinspector, en su despacho. / A. Velasco

–Uno de los grandes problemas de Mieres, a los ojos de los vecinos, es el tráfico. ¿Cómo se gestiona eso desde la Policía Local?

–Este es un momento muy complicado para el tráfico por las múltiples obras que se están realizando a la vez y que dejan varias calles de Mieres cortadas y con obras. Desde la Policía se intenta que el tráfico sea fluido y que, en lo que podamos, las obras sean lo menos molestas para los vecinos. También existe un problema de aparcamiento en el centro, ya que el parque móvil es muy grande y esta zona no lo logra absorber. Esto provoca que haya vehículos dando vueltas hasta que encuentran donde aparcar, ralentizando el tráfico más de lo que sería deseable. En todo caso, existen bolsas de estacionamiento a no más de 10 minutos del centro que ayudan a solucionar este problema. También la zona azul gratuita es una herramienta para dinamizar los aparcamientos de las zonas más comerciales. De otra manera, y en circunstancias normales, Mieres es una ciudad que no tiene problemas de tráfico graves, salvo momentos puntuales en las salidas y entradas de colegios, donde siempre que la plantilla lo permite acudimos a hacer servicio.

–Hablaba su exjefe de una plantilla limitada en número de efectivos. ¿Es complicado gestionar esa carencia para llegar a todos los servicios?

–La plantilla es limitada a día de hoy. No da tiempo a reponer a los agentes que se jubilan con agentes de nueva incorporación por cómo funciona el sistema de reposición a nivel del Principado. Las convocatorias de nuevos agentes llevan un proceso largo. Aun así, tenemos una Corporación conocedora de cómo están las cosas y que siempre aporta soluciones. A día de hoy, se está valorando contratar nuevos interinos para paliar esa deficiencia. De todas formas, tenemos la colaboración tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que siempre acuden en caso de que los necesitemos.

–¿Cuáles son esos servicios que más habitualmente tienen que realizar?

–Nuestras funciones son muy extensas. Además de tener la exclusividad en los delitos contra la Seguridad del Tráfico en casco urbano, tenemos que intervenir en cualquier tema de seguridad ciudadana que se nos requiera, todas las ordenanzas municipales, regulación del tráfico, auxilio al ciudadano… Tenemos un agente dedicado a la Educación Vial y otros dos dedicados exclusivamente a la Unidad de Violencia de Género, así que son muy variadas las intervenciones que realizamos. En los turnos hay más de 30 llamadas, las cuales tienen que ser bien atendidas. Y en eso estamos: en que esa atención sea la mejor para la ciudadanía.

–Imagino que ahora, con el nuevo cargo, tendrá que hacer más trabajo de despacho que de calle. ¿Lo echará de menos?

–Para mí es algo nuevo. Siempre he estado en la calle y el trabajo de despacho es muy diferente. Pero en este momento de mi vida profesional lo prefiero, así que no voy a echar de menos el trabajo de calle.