Langreo descarta asumir las dos estaciones de Feve cerradas: "No tenemos la posibilidad presupuestaria de darles una salida"

El Ayuntamiento de Langreo reconoce que el aprovechamiento por parte municipal de las centenarias estaciones de Feve de Sama y La Felguera –que se han quedado sin servicio tras la entrada en funcionamiento del tramo soterrado de la línea Gijón-Laviana– fue una cuestión que "se puso sobre la mesa", si bien se descartó al no contar el Consistorio con financiación suficiente para ello.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto a disposición de instituciones y empresas privadas esas estaciones, que están protegidas y forman parte del catálogo urbanístico de Langreo. En ambos casos, el organismo ferroviario ya oferta en su página web el alquiler de los inmuebles "en condiciones de arrendamiento especiales" para poner en marcha nuevos usos.

"El Ayuntamiento tampoco se puede hacer cargo de todos los edificios de administraciones y empresas públicas que queden sin uso. Por una cuestión obvia de gastos de mantenimiento", señaló José Antonio Cases, edil langreano de Urbanismo.

Cases reconoció, no obstante, que fue "un tema que se valoró porque son dos estaciones que tienen interés desde un punto de vista de protección del patrimonio, en especial la de Sama. Es algo que está encima de la mesa pero, hoy por hoy, no tenemos la posibilidad presupuestaria de darle una salida. Es interesante pero no podemos hacernos cargo de todo".

El concejal langreano relató que el Adif "nos lo planteó hace ya tiempo. La primera reunión que tuvimos fue en octubre del 2023 para hablar del hecho de que iban a quedar las estaciones libres, pero no está a alcance presupuestario del Ayuntamiento. Y, además, habría que desarrollar un proyecto concreto de nuevos usos y buscar financiación".

Deterioro

También expresó Cases que las estaciones son propiedad del Adif e instó al organismo ferroviario a velar por su cuidado y mantenimiento. Días atrás, la Plataforma por el Soterramiento de Langreo alertó de los ataques vandálicos sufridos por la estación de La Felguera. "No han pasado ni cuatro meses y ya está destrozada, parece que está para tirar", señaló entonces David García, portavoz del colectivo.

La asociación Hispania Nostra, que vela por la conservación del patrimonio, ha incluido esa estación dentro de su "lista roja", que recoge aquellos elementos del patrimonio cultural español que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.