Mieres avanza hacia su definitiva modernización administrativa: el Ayuntamiento ordena su plantilla y allana el camino para librarse del polémico convenio colectivo vigente de 2009

El Ayuntamiento de Mieres ha dado un paso decisivo hacia la modernización de su estructura administrativa y laboral. Después de más de veinte años de bloqueo, el Consistorio ha culminado la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el instrumento que permitirá ordenar, definir y racionalizar su plantilla municipal. El documento, que se encuentra ya en fase de negociación sindical, podría quedar aprobado a principios de 2026, abriendo así la puerta a una profunda reorganización de los recursos humanos del municipio.

La puesta en marcha de la RPT supondrá, según fuentes municipales, un “salto cualitativo” en la gestión interna del Ayuntamiento, "dejando atrás un modelo organizativo heredado de los años ochenta del siglo pasado". Se trata de un cambio de calado que, además de actualizar las estructuras laborales, sentará las bases para la futura negociación de un nuevo convenio colectivo, un objetivo largamente aplazado en la administración mierense.

Un convenio con trece años de vigencia

El actual convenio laboral del personal del Ayuntamiento de Mieres fue aprobado en 2009, antes de la llegada de Izquierda Unida (IU) al gobierno municipal en 2011. Desde entonces, el texto ha continuado en vigor pese a los cambios políticos y las transformaciones en la plantilla. En palabras del propio equipo de gobierno, el convenio “ha resistido contra viento y marea”, manteniéndose operativo más de trece años después de su tramitación inicial. Por su parte, los sindicatos han evitado denunciarlo durante sus más de tres lustros de vigencia, ya que el sentir general es que es muy ventajoso para los trabajadores.

No obstante, la prioridad inmediata del Ejecutivo local no pasa por abrir ese melón, sino por culminar la tramitación y aprobación de la RPT, tanto del Ayuntamiento como del organismo autónomo de Servicios Sociales. Solo una vez que esta herramienta esté plenamente en vigor, se abordará la redacción de un nuevo convenio colectivo. “No tendría sentido negociar un convenio sin tener clara la estructura organizativa sobre la que se va a aplicar”, explican desde el gobierno.

Los trabajos de elaboración de la RPT comenzaron en junio de 2021, bajo la dirección técnica de la empresa Rodríguez Viñals S.L., adjudicataria del proyecto. Desde entonces, el proceso ha requerido una ingente labor de análisis y valoración de cada uno de los 334 puestos que conforman la plantilla municipal.

Una plantilla estabilizada pero al límite

El concejal responsable del área de Recursos Humanos, Modernización y Empleo, Francisco Javier García Gutiérrez, subraya la magnitud del trabajo que se ha desarrollado en los últimos años para poner al día la plantilla y mejorar su estabilidad. “En los últimos años hemos convocado 61 plazas de empleo público, el máximo que nos permite la ley”, destaca el edil, quien también recuerda que Mieres cuenta con 334 trabajadores, de los cuales 113 son funcionarios y 221 personal laboral.

La apuesta por la estabilidad ha sido intensa: “En el último año hemos estabilizado uno de cada dos puestos que tiene el Ayuntamiento, es decir, 158 empleos”, indica García Gutiérrez. “Nueve de cada diez personas que han estabilizado plaza son personal laboral”, precisó. Sin embargo, el proceso ha tenido un efecto colateral importante: las bolsas de trabajo han quedado vacías, lo que dificulta enormemente la cobertura de bajas y vacantes.

“El resultado es que ahora mismo los ayuntamientos estamos al límite”, alerta el concejal. En este sentido, reclamó al Principado de Asturias un papel más activo para solucionar esta situación: “El Principado tendría que hacer como con la Policía Local: impulsar procesos únicos para proveer de plazas a todos los ayuntamientos. Nosotros podemos reforzar personal, pero el Principado y el Estado deberían simplificar los procedimientos, porque estamos perdiendo mucho tiempo y energía en la tramitación”.

Una radiografía completa del Ayuntamiento

El responsable de Recursos Humanos define la nueva RPT como “una radiografía completa del Ayuntamiento”, que permitirá conocer con precisión qué funciones desempeña cada trabajador y cómo se estructura cada área municipal. “Hasta ahora contábamos con un catálogo de puestos de los años 80. En unos meses tendremos aprobada la RPT y será un paso de gigante para el Ayuntamiento”, afirma.

La elaboración del documento ha implicado “decenas de entrevistas, valoraciones profesionales, internas y externas, y muchas horas de trabajo técnico”. En total, se ha procedido a analizar uno a uno los 334 puestos existentes, definiendo para cada uno de ellos sus tareas, responsabilidades y ubicación dentro del organigrama.

“La RPT deja negro sobre blanco el organigrama y las funciones de cada puesto”, resume García Gutiérrez. “Es una herramienta básica en cualquier administración, y en Mieres no existía hasta ahora. La estamos negociando con los sindicatos y actualmente está en periodo de alegaciones, para que los propios trabajadores y funcionarios puedan señalar posibles errores”.

Además de su función organizativa inmediata, la RPT servirá también como hoja de ruta para planificar el futuro del Ayuntamiento, permitiendo anticipar necesidades y reforzar aquellos servicios que requieran mayor dotación de personal. “Nos ayudará a diseñar la plantilla que necesitaremos en los próximos años, a reforzar los servicios que sean prioritarios y a trabajar mejor para ser más útiles a los vecinos y vecinas de Mieres”, concluye el edil.

Un paso clave hacia la modernización administrativa

La aprobación definitiva de la RPT se prevé para comienzos de 2026, una fecha que marcará un punto de inflexión en la gestión interna del Consistorio mierense. Si se cumplen los plazos, el actual equipo de gobierno de Izquierda Unida podría cerrar su cuarto mandato con la estructura laboral renovada, aunque probablemente sin haber culminado aún la negociación del nuevo convenio colectivo.

En cualquier caso, la puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo supone un avance histórico para el Ayuntamiento de Mieres, que aspira a dejar atrás un modelo laboral obsoleto para dar paso a una administración moderna, eficiente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.